Quanto guadagna Sonia Bruganelli al GF VIP? Il cachet dell’opinionista

La questione del compenso degli opinionisti, e quindi del cachet nei grandi show televisivi è un evergreen, e fa sempre molto discutere, sia il pubblico sia i professionisti del settore. Soprattutto quando le cifre sono stratosferiche e creano un certo scalpore, considerando quanta fatica costi ad un normale lavoratore portare a casa il pane alla fine di ogni giornata. Non che tali professionisti dello spettacolo non debbano essere pagati nel giusto modo, ma alle volte le cifre sono un vero schiaffo al lavoro quotidiano di milioni di italiani. Ora, dopo il caso di Orietta Berti al Grande Fratello Vip, la curiosità del pubblico si è rivolta – scatenata – anche su Sonia Bruganelli. La Bruganelli, però, al contrario della collega, ha deciso di intervenire sui sociale e commentare in prima persona il pettegolezzo.

Sonia Bruganelli e la smentita del presunto cachet

Ecco allora che proprio sul suo profilo Instagram, Sonia Bruganelli ha lanciato una frecciatina contro tutti i suoi haters di questi ultimi giorni. Lo ha fatto condividendo un post che di recente le aveva attribuito un cachet di ben 12mila euro a puntata in studio con Signorini. Sul tema, l’opinionista ha deciso prontamente di smentire tutto: “Ma non è vero”. Tuttavia, rimane oscuro un fatto: va bene che non è vero, ma è di meno o di più? Questo non lo specifica, ma ha voluto sottolineare come in questo caso si tratti di una fake news bella e buona. Ad ogni modo, la bella moglie di Paolo Bonolis non è nuova a polemiche che riguardano in particolare proprio il suo stile di vita, come ad esempio i viaggi fatti con il jet privato, gli abiti griffati, costosissimi, così come gli accessori che decide di sfoggiare in studio, davanti al pubblico.

La polemica sul cachet di Orietta Berti

Orietta Berti, invece, anche lei oggetto di attacchi quando fu svelato il suo presunto cachet, non ha mai smentito né confermato le voci che giravano sul tema. In una intervista al Messaggero la cantante, del resto, non ha mai nascosto di aver accumulato un bel gruzzolo: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Voi, anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli”.