Rai 1 e le novità per i Mondiali di calcio: si ferma il Paradiso delle Signore, cosa cambia per la Vita in Diretta

In vista dei mondiali di calcio in Qatar, la programmazione televisiva della Rai subirà delle modifiche sostanziali. I cambiamenti, che incideranno sui palinsesti di Rai1, Rai 2 e RaiSport, inizieranno dal prossimo 20 novembre e fino al 18 dicembre. Ecco quali saranno le novità per i telespettatori.

I cambiamenti al palinsesto Rai in occasione dei mondiali di calcio

Delle 64 partire in programma, la Rai ne trasmetterà 39, delle quali 17 andranno in onda nella fascia pomeridiana che sarà quella maggiormente interessata dalle competizioni. Le partite prenderanno dunque il posto di alcuni programmi televisivi che solitamente fanno compagnia ai telespettatori durante il pomeriggio. In particolare, a subire variazioni sarà la fiction Il Paradiso delle Signore e il programma La Vita in Diretta.

Il Paradiso delle Signore

Fino a lunedì 28 novembre, il Paradiso delle Signore andrà regolarmente in onda. Dopodiché, lascerà spazio ai mondiali tornando sul piccolo schermo lunedì 12 dicembre quando le partite della Coppa del Mondo saranno ormai terminate e prenderà invece avvio la fade finale.

La Vita in Diretta

Discorso diverso invece per La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano. Durante la prima settimana dei mondiali, La Vita in Diretta inizierà come sempre alle 17.05 ma terminerà alle 18.10, ovvero con un anticipo di mezz’ora. A seguire l’Eredità e una ‘versione corta’ del Tg1, per dare spazio alle partite delle 20. Invece nella settimana successiva, il programma di Matano non verrà trasmesso dal 28 novembre al primo dicembre per poi tornare sugli schermi il 7 e l’8 dicembre. La regolare programmazione riprenderà lunedì 12 dicembre 2022.