Resta con me, dove vedere le puntate in diretta tv e in replica? Orari e canali

La fiction di Rai 1 “Resta con me” sta avendo un gran successo grazie all’originalità della trama e alla bravura dell’attore protagonista Francesco Arca. Stasera andrà in onda la quinta puntata della serie che vedrà svolgersi alcuni eventi sconvolgenti nella trama. Siete pronti a scoprire i nuovi sviluppi delle indagini del vicequestore? Ecco tutte le info utili per vedere le puntate in diretta tv oppure in streaming.

Resta con me: orari e canali

La fiction con protagonista l’attore Francesco Arca sta facendo un gran successo e la prima puntata è stata vista da ben 3,5 milioni di telespettatori. La serie è composta da otto puntate, ognuna divisa in due episodi che vanno in onda dalle 21:25 fino alle 23:45 su Rai 1. L’avvincente trama ci porta tra i vicoli di Napoli alle prese con un fitto mistero che aleggia nella stazione di Polizia.

Dove vedere le puntate in diretta tv e in replica

Il protagonista della serie è Alessandro Scudieri, il vicequestore protagonista interpretato dall’attore Francesco Arca, alle prese con alcuni misteri dietro dei crimini irrisolti nella città di Napoli. La serie può essere vista su Rai 1 dalle 21:25, oppure, per chi non riesce ad accendere la tv a quell’ora, niente paura! Tutte le puntate sono rese disponibili sul sito di RaiPlay e possono essere viste in streaming a qualsiasi orario da pc, smartphone e tablet. Ecco le date delle prossime puntate:

Domenica 19 marzo 2023

Lunedì 27 marzo 2023

Domenica 2 aprile 2023

Lunedì 3 aprile 2023

Anticipazioni sulla quarta puntata di stasera 12 marzo