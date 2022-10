Rossella Erra: chi è, età, giudice a Ballando con le Stelle, dove vive, marito, foto e Instagram

Rossella Erra è diventata un volto noto del piccolo schermo, vuoi per la presenza fissa nella trasmissione “Vieni con me” di Caterina Balivo, vuoi in “Detto Fatto” e anche in “Ballando con le Stelle”.

È una donna vulcanica, molto determinata che fa sentire le sue ragioni, senza perdere mai il sorriso che la contraddistingue. Ma chi è Rossella Erra? Cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata? Andiamo a vedere…

Chi è Rossella Erra

Nata il 19 giugno del 1974 a Portici, sotto il segno dei Gemelli, Rossella ha una personalità molto forte. È una esperta di gossip, capace di fronteggiare qualsiasi situazione. Non si perde d’animo.

Sposata da 18 anni con Attilio, un ufficiale dell’esercito, che ha conosciuto in una vacanza in Sardegna ha una figlia, Beatrice, oltre ad avere una cagnolina, Daisy, alla quale è molto affezionata.

La carriera

Adesso è un volto noto della tv, ma la Erra è laureata in Economia e commercio internazionale e mercati valutari. Per lungo tempo è stata titolare di un’azienda di formazione professionale. Quattro anni fa, però, decide di lasciare il lavoro e, tramite i social, scopre annunci di provini come spettatrice in programmi Rai ai quali partecipa. È così che conosce la Balivo e inizia la collaborazione nei suoi programmi televisivi.

Oggi, però, è diventata ambasciatrice del popolo in Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, dop aver debuttato in Vieni da me e aver preso parte come ospite fissa a Detto fatto. Ed è stato nel corso di una puntata di Vieni da Me, nella quale è stata ospite la Carlucci, che quest’ultima ha incontrato quella che sarebbe stata la presidentessa dell’anti-giuria di Ballando con le Stelle.

Instagram

Su Instagram Rossella ha 17,9 mila follower. Ma i social sono per lei anche un mezzo per ricevere critiche che riporta, tranquillamente anche in trasmissione. Si tratta di appunti che riguardano soprattutto il suo fisico, ma che non sembrano toccare più di tanto l’opinionista.