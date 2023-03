Samanta Togni: chi è, età, carriera, chi è il marito, oggi, figli, foto e Instagram

La ballerina Samanta Togni giudicherà la gara di ballo che si terrà nella scuola di Amici oggi pomeriggio. Richiesta a gran voce da Maria De Filippi, Samanta sta per arrivare in studio. Molti la conoscono già perché è stata per molti anni una delle maestre di ballo di “Ballando con le stelle“, ma cosa sapete sulla sua vita privata? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Samanta Togni: età e carriera

Samanta Togni è nata e cresciuta a Terni e oggi ha 41 anni. Nasce in una famiglia d’arte, dove i genitori Sandro Togni e Loredana Camilli sono due ballerini molto affermati. Anche in lei la passione per il ballo nasce sin dalla tenera età e partecipa a molti concorsi, dai quali ottiene numerosi riconoscimenti. Diventa finalista nel Campionato Italiano Classe Internazionale e ottiene il primo posto all’Emassey Ball di Los Angeles, al National e all’Imperial Championship a Londra, al Roma Open e all’Estoril in Portogallo. Quando ha circa 16 anni si trasferisce negli Stati Uniti dove, insieme al ballerino ucraino Maksim Chmercovskiy, forma una coppia di ballo che diventerà la più importante degli USA. I due vincono subito la celebre gara “Miami Open Under 21”. Nel 2005 torna in Italia e partecipa alla prima edizione di Ballando con le stelle dove balla con Fabrizio Frizzi e i due arivano quinti. Dopo poco diventa maestra di ballo e lavorerà con il programma fino al 2019, anno in cui decide di cambiare vita. Dal 2020 inizia a condurre I fatti vostri su Rai 2 in coppia con Giancarlo Magalli. Nello stesso anno inizia la produzione del suo primo programma: “Domani è domenica”.

Vita privata: marito, figli

La vita privata di Samanta è sempre stata tormentata: nel 2001 ha avuto un figlio con il marito Mirko Trappetti, un imprenditore di Terni, ma i due si lasciano nel 2010. Dopo il divorzio ha intrattenuto due relazioni che per lei sono state molto importanti, una con l’ex calciatore Stefano Bettarini e l’altra con lo scrittore e produttore Nicola Paparusso. Dopo di lui, ha avuto un flirt con Cristian Panucci, ma di recente sembra aver trovato il vero amore. Il 15 febbraio del 2020 si sposa con il chirurgo Mario Russo. Attualmente i due vivono felicemente a Dubai godendosi la vita.

Foto e Instagram

Lei ha un profilo Instagram seguito da 193mila persone, dove condivide molti scatti della sua vita a Dubai, ma anche del suo lavoro come ballerina e coreografa. Ha dichiarato di aver trovato finalmente la felicità insieme a suo marito e i due sono molto innamorati.