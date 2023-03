Samanta Togni, chi è il marito Mario Russo: età, lavoro, figli, foto e Instagram

La famosa maestra di “Ballando con le Stelle” arriva ad Amici: sarà proprio Samanta Togni a giudicare la gara di ballo di oggi pomeriggio. Lei è un volto molto noto della tv italiana, ma cosa sappiamo di suo marito? Se Siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere perché ve lo raccontiamo noi!

La vita privata di Samanta Togni

La vita privata di Samanta è sempre stata tormentata: nel 2001 ha avuto un figlio con il marito Mirko Trappetti, un imprenditore di Terni, ma i due si lasciano nel 2010. Dopo il divorzio ha intrattenuto due relazioni che per lei sono state molto importanti, una con l’ex calciatore Stefano Bettarini e l’altra con lo scrittore e produttore Nicola Paparusso. Dopo di lui, ha avuto un flirt con Cristian Panucci, ma di recente sembra aver trovato il vero amore. Il 15 febbraio del 2020 si sposa con il chirurgo Mario Russo. Attualmente i due vivono felicemente a Dubai godendosi la vita.

Chi è il marito Mario Russo: età, lavoro, figli

Chi è il nuovo marito della ballerina? Si chiama Mario Russo ed è nato a Napoli, non è ben chiara la sua età, ma probabilmente è coetaneo della moglie che ha 41 anni. Lui è un medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva e ha due studi, uno a Dubai e uno a Roma. È un medico di fama mondiale e persone da tutto il mondo fanno lunghi viaggi per farsi operare proprio da lui. Da tre anni è sposato con Samanta Togni vivono felicemente a Dubai e hanno una bellissima famiglia allargata: il figlio di lei, Edoardo e i due figli di lui: Federico e Roberto. Lui ha anche un’altra figlia, Giordana, ma non vive con il padre. Recentemente hanno anche adottato una cagnolina di nome Lulù.

Foto e Instagram di Mario Russo

Mario Russo ha un profilo Instagram professionale, dove condivide soprattutto gli interventi plastici e di ricostruzione che svolge nei suoi studi. Non mancano, però, le foto in dolce compagnia della moglie. I due sembrano molto innamorati, felici e spensierati. Lui è seguito da oltre 30mila persone.