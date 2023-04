Serale Amici 22, Isobel e l’infortunio al braccio: come sta oggi la ballerina

Ci siamo, è tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con il serale di Amici 22! Come di consueto, lo spettacolo andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5 e i ragazzi dell’amata e seguitissima scuola sono pronti a dare il tutto per tutto pur di continuare la loro avventura verso la finale. Infortunatasi nel corso dell’esibizione, come sta la ballerina della temuta maestra Celentano, Isobel Kinnear?

Covid ad Amici, due allievi positivi: semifinale del 6 maggio a rischio? Ultime news sul Serale

L’infortunio di Isobel al Serale di Amici 22

La talentuosa ragazza si è guadagnata l’accesso alla penultima puntata del serale ma nel corso di un’esibizione si è fatta male. Nella fattispecie, durante la seconda manche la ballerina di origini australiane ha sfidato Wa, portandosi a casa la vittoria per il suo team ma subito è scattato l’allarme da parte dei compagni per via dell’evidente l’infortunio al braccio. Ora, stando alle anticipazioni di AmiciNews, la ragazza sarebbe uscita per andare dal fisioterapista. Elementi questi che lasciano pensare che “l’inconveniente” che vede protagonista la ballerina possa in realtà celare una problematica seria.

Chi è la ballerina

Ma cosa sappiamo della talentuosa Isobel Kinnear? La ragazza ha 19 anni ed è nata in Australia nel 2003. La sua carriera è iniziata in tenera età, quando a soli 3 anni, è entrata a far parte della Dream Dance Company. Grazie al suo lavoro Isobel ha viaggiato molto, avendo modo di confrontarsi con realtà differenti ed affinare al contempo la propria tecnica. Ballerina poliedrica, la ragazza si è avvicinata a diversi stili di danza riuscendo a strappare il sì della maestra Celentano e ripagandola poi, in breve tempo, come la migliore nella sua categoria per pubblico e critica, riuscendo inoltre a a conquistarsi il titolo di favorita alla vittoria per la categoria ballo.

Serale Amici 22, chi viene eliminato tra Cricca e Aaron? Anticipazioni sabato 29 aprile 2023

L’eliminato

Nella categoria ballo, lo sfidante più importante per Isobel è senz’altro Mattia Zenzola ma l’attenzione del pubblico da casa è tutta rivolta a scoprire chi sarà l’eliminato della puntata che si appresta ad andare in onda questa sera. Se Isobel è a rischio per via dell’infortunio, nella puntata di oggi 29 aprile uscirà comunque di scena uno dei protagonisti del talent. Al ballottaggio sono infatti andati i due cantanti Cricca e Aaron. Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 e scoprire tutto!