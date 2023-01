Sergio Bernal, chi è il ballerino: età, carriera, foto e Instagram

Sergio Bernal è un ballerino spagnolo famoso in tutto il mondo e in questi giorni è a Roma per uno spettacolo unico. Oggi pomeriggio, venerdì 27 gennaio sarà ospite di Serena Bertone negli studi di “Oggi è un altro giorno“, dove racconterà tutta la sua vita. Siete curiosi di saperne di più in anteprima? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Sergio Bernal

Sergio Bernal nasce nel settembre del 1990 a Madrid, ha 32 anni ed è uno dei ballerini più importanti di tutto il mondo. La passione per la danza lo accompagna fin da quando è piccolissimo: all’età di soli quattro anni indossa per la prima volta le scarpette da danza classica. Il suo primo approccio al ballo è con la danza “Sevillana”, tipica dell’Andalusia. A soli 11 anni entra a far parte degli studenti del Conservatorio Reale di danza Mariemma di Madrid. Inizia subito la sua carriera come giovane promessa.

La carriera da ballerino

La carriera decolla subito e inizia da giovanissimo a collaborare con grandi stelle del mondo del ballo, tra nomi di un certo calibro: Aída Gomez, Antonio Najarro, Carlos Saura, oltre che con il Nuevo Ballet Espanol e diventa primo ballerino della compagnia Rafael Aguilar. Debutta, poi, nella sua prima tournée internazionale con lo spettacolo “Mudanzas Boleras” nel 2012 ed entra a far parte della compagnia di ballo più importante della Spagna: “Ballet Nacional de Espana“. Nel 2016 diventa il primo ballerino dello corpo di ballo e un anno dopo fonda la sua prima compagnia, la “Sergio Bernal Dance Company” e tutto i teatri del mondo lo acclamano a gran voce. Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, è uno dei ballerini più bravi esistenti al mondo.

Lo spettacolo a Roma

In questi giorni si trova proprio a Roma, nella Capitale italiana, per il Gala Internazionale di danza e si esibirà nello spettacolo “Le Étoiles”. lo spettacolo è a cura del regista Daniele Cipriani e si terrà sul palco di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo spettacolo ci sarà per due sere consecutive: il 30 e il 31 gennaio. Persone da tutta Italia stanno accorrendo alla capitale per vederlo.

Vita privata: foto e Instagram

Sergio Bernal è un ballerino che tiene molto a salvaguardare la sua vita privata. Non ha mai voluto raccontare nulla dei suoi amori o della sua famiglia. Attualmente non sappiamo se abbia un compagno o una compagna, su Instagram non ci sono indizi. Sul suo profilo privato è seguito da oltre 15mila persone, pubblica soprattutto contenuti riguardanti il suo lavoro. Forse rivelerà qualcosa sulla sua vita sentimentale oggi a Serena Bertone, non perdetevi l’intervista!