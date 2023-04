Serie A in tv, Sky o Dazn? Orario partite 7 e 8 aprile 2023, chi gioca oggi e domani, dove vederle in tv e in streaming, programma completo

Dopo la Coppa Italia, torna in campo nuovamente la Serie A in un turno, quello valido per la 29esima giornata di campionato, a dir poco stravolto nel calendario considerando la Pasqua. In occasione delle festività infatti il programma delle partite è stato completamente rivisto, sia negli orari che nelle giornate effettive: per questo niente incontri domenica 9 aprile (giorno di Pasqua per l’appunto), né lunedì (Pasquetta o lunedì dell’angelo). Tutte le sfide andranno quindi in scena tra oggi, venerdì 7 aprile 2023, e domani, sabato 8: ecco allora il programma completo di questa giornata di Serie A e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Tre le partite che si disputeranno oggi in altrettante fasce orarie anche se del tutto insolite per la Serie A: si parte alle 17.00 con la partita Salernitana Inter – nerazzurri obbligati a vincere dopo i recenti passaggi a vuoto – poi alle 18.00 Lecce Napoli, con gli uomini di Spalletti chiamati a riscattare la debacle contro il Milan di domenica scorsa. La partita sarà trasmessa anche su Sky in co-esclusiva con Dazn. Infine, alle 21.00, proprio il Milan: in scena il match a San Siro contro l’Empoli.

Passiamo a domani, sabato 8 aprile 2023, giorno prima di Pasqua. In questo caso il programma sarà fittissimo. Si parte con il lunch match delle 12.30, di scena eccezionalmente di sabato, tra Udinese e Monza (trasmesso anche da Sky) . Alle 14.30 Fiorentina Spezia, poi alle 16.30 Atalanta Bologna (visibile anche su Sky) e Sampdoria Cremonese. Alle 18.30 in campo Verona Sassuolo e Torino Roma. In serata infine il big match Lazio Juventus.

Vediamo ora il riepilogo completo di questo turno di campionato valido per la 29esima giornata di campionato di Serie A. Come visto tutto il programma sarà disputato tra le giornate di venerdì e sabato. Ecco dunque il calendario completo giorno per giorno con l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno le partite. Non appena disponibili saranno aggiornati anche i risultati.

Salernitana Inter, ore 17.00, (Dazn)

Lecce Napoli, ore 19.00, (Dazn)

Milan Empoli, ore 21.00 (Dazn/Sky)

