Serie A in tv, Sky o Dazn? Verona Bologna, formazioni, orario partite dal 21 al 24 aprile 2023, dove vederle in tv e in streaming

Dopo la parentesi europea torna in campo la Serie A in questo mese di aprile davvero fittissimo di appuntamenti calcistici. Stasera infatti prenderà il via il programma della 31esima giornata di campionato con il primo anticipo tra Verona e Bologna. Poi, tra sabato 22 e domenica 23 aprile 2023, il grosso del programma (tra cui il big match tra Juventus e Napoli), prima dell’ultima sfida in programma lunedì sera tra Atalanta e Roma. Vediamo dunque il calendario completo di questo turno di Serie A con tutte le sfide in programma giorno per giorno e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Verona Bologna Serie A stasera in tv: dove vedere la partita in tv e in streaming

La 31esima giornata di Serie A si apre oggi, venerdì 21 aprile 2023, con la prima sfida tra Verona e Bologna. Obiettivi contrapposti, la salvezza nel primo caso, il sogno Europa nel secondo, per un match che si preannuncia avvincente: fischio d’inizio alle ore 20.45 con diretta su Dazn e su Sky. In streaming pertanto l’incontro sarà visibile anche su Now Tv e Sky Go.

Probabili formazioni Verona Bologna, ultime dai campi

Per i padroni di casa la partita è di quelle da non sbagliare. Zaffaroni si affida alla coppia Lasagna Djuric, in mediana spazio al tandem Duda-Tameze. Passiamo al Bologna. Sansone e Barrow guidano l’attacco mentre Orsolini potrebbe partire dalla panchina. In mediana Schouten.

Partite Serie A, chi gioca domani e domenica 23 aprile 2023: orario, dove vederle in tv e in streaming

Passiamo al weekend. Sabato 22 aprile 2023 saranno tre le partite nelle ormai altrettante fasce orarie a cui ormai siamo abituati: si parte alle 15.00 con Salernitana Sassuolo, poi alle 18.00 in campo Lazio e Torino. In serata, con fischio di inizio alle 20.45, il match tra Sampdoria e Spezia (co esclusiva Dazn e Sky). Passiamo a domenica quando si disputerà il resto del programma. Lunch match delle 12.30 tra Empoli e Inter (trasmesso anche su Sky), poi alle 15.00 Monza Fiorentina e Udinese Cremonese. Alle 18.00 invece Milan Lecce mentre in serata si disputerà il super posticipo Juventus Napoli alle 20.45.

Atalanta Roma lunedì 24 aprile 2023, orario e dove vederla in tv e in streaming, Sky o Dazn?

Lunedì 24 aprile 2023 infine si concluderà il programma di questa 31esima giornata di campionato. In campo, alle 20.45, Atalanta e Roma, due squadre a caccia di punti pesanti per l’Europa. La partita, per ciò che riguarda la copertura televisiva, sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Orario partite Serie A dal 21 al 24 aprile 2023, chi gioca e quando, dove vederle in tv e in streaming: programmazione completa 31° giornata di campionato

Vediamo adesso il riepilogo completo di questa giornata di Serie A alla quale seguiranno in settimana i match di ritorno di Coppa Italia valevoli per le semifinali (mercoledì Inter Juventus e giovedì Fiorentina Cremonese). Accanto ad ogni partita è riportata l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno l’incontro. I risultati saranno aggiornati non appena disponibili.

Verona Bologna Serie A stasera in tv: orario, dove vederla

Verona Bologna, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Serie A, chi gioca domani sabato 22 aprile e domenica 23 aprile, orario partite, dove vederle in tv e in streaming, Sky o Dazn?

Salernitana Sassuolo, sabato 22 aprile 2023, ore 15.00 (Dazn)

Lazio Torino, sabato 22 aprile 2023, ore 18.00 (Dazn)

Sampdoria Spezia, sabato 22 aprile 2023, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Empoli Inter, domenica 23 aprile 2023, ore 12.30 (Dazn/Sky)

Monza Fiorentina, domenica 23 aprile 2023, ore 15.00 (Dazn)

Udinese Cremonese, domenica 23 aprile 2023, ore 15.00 (Dazn)

Milan Lecce, domenica 23 aprile 2023, ore 18.00 (Dazn)

Juventus Napoli, domenica 23 aprile 2023, ore 20.45 (Dazn)

Chi gioca lunedì 24 aprile 2023, orario, dove vedere Atalanta Roma in tv e in streaming