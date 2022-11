Silvio Testi: chi è il marito di Lorella Cuccarini, vero nome, Sardegna, matrimonio, vita privata, Instagram

Silvio Testi è un famoso produttore discografico e autore televisivo, nonché marito della bellissima e bravissima Lorella Cuccarini, la dea di La Notte Vola. La carriera di Testi è costellata di successi, ottenuti quasi sempre però lontano dalla luce dei riflettori. Ha realizzato le sigle di alcuni tra i più celebri programmi televisivi ed è tra gli scopritori, scherzo del destino, proprio di colei che nei favolosi anni 80 è stata la rivale numero uno di sua moglie nel campo del ballo: Heather Parisi.

Il matrimonio tra Silvio Testi e Lorella Cuccarini è uno dei più longevi nel jet set italiano, pensa che la loro relazione tra alti e bassi dura ormai da 30 anni (li festeggiano proprio quest’anno) ed è stata impreziosita dalla nascita di quattro figli. Domenica 20 novembre 2022, sarà ospite alle ore 16 presso lo studio di Verissima da Silvia Toffanin su Canale 5.

La carriera di Silvio Testi

Silvio Testi è il nome d’arte di Silvio Capitta, nato a Viterbo il 31 marzo 1954 sotto il segno dell’Ariete da una famiglia originaria di Siniscola, un paesino in provincia di Nuoro nel cuore della bellissima Sardegna. Fin da ragazzo si appassiona al mondo della produzione discografica, affiancando questa attività allo studio della legge. Consegue infatti la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma nel 1978, ma il suo percorso accademico non vedrà una continuità lavorativa nella vita di Silvio, perché inizia presto a lavorare come produttore discografico presso una piccola etichetta romana che gli permette di sperimentare e fare esperienza.

Nel 1978 ecco il grande salto, quando entra nel mondo della televisione nazionale producendo la cantante Stefania Rotolo nel programma Piccolo Slam. Il vero colpo, però, Silvio Testi lo mette a segno l’anno successivo, quando nel programma che diverrà un cult della televisione italiana, Fantastico (condotto da un giovanissimo Beppe Grillo e da una bellissima Loretta Goggi), lancia e produce una bellissima ragazza bionda di Los Angeles, dinamica, carismatica e piena di energia, che si esibisce in coreografie esuberanti e mai viste prima in Italia: Heather Parisi.

Oltre a produrre la giovane talentuosa americana, Testi realizza anche la sigla del programma, dimostrando di essere portato non solo come produttore ma anche come autore, tanto che verrà confermato nello staff dello show per ben nove edizioni nelle quali vede avvicendarsi nei ruoli di conduttori alcuni tra i più grandi miti della TV, dal guru Pippo Baudo al mattatore Gigi Proietti fino al “molleggiato” Adriano Celentano.

Il matrimonio con Lorella Cuccarini

Della vita privata di Silvio Testi non si sa parecchio, complice anche il fatto che il produttore non possiede un account ufficiale social, né su Facebook né su Instagram. A ciò si aggiunge il fatto che, lavorando dietro le quinte, Silvio non appare molto in TV e non è solito rilasciare interviste o dichiarazioni in quanto tiene molto alla privacy e non ama stare sotto i riflettori. Quello che sappiamo della sua vita attuale lo dobbiamo principalmente ai post che la bella Lorella Cuccarini pubblica sul suo account Instagram e racconta nelle tante interviste.

Silvio e Lorella si conoscono sul set del programma Fantastico nel 1985 e tra i due scocca subito la scintilla: inizia così una favolosa storia d’amore che sfocia prima nel matrimonio, nel 1991, poi viene suggellata dalla nascita di quattro figli: Sara nel 1994, Giovanni nel 1996 e infine i gemelli Chiara e Giorgio nel 2000. Chiara Testi, in particolare, è una grandissima appassionata di calcio e gioca nella squadra femminile della Roma.

Instagram

Silvio Testi non possiede Instagram.