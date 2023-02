Simone Cristicchi, chi è la moglie Sara: età, lavoro, figli

Simone Cristicchi oggi sarà ospite di Serena Bertone negli studi Rai di “Oggi è un altro giorno”, dove rilascerà una toccante intervista sulla sua vita e la storia della sua carriera. Cosa sapete di lui? Conoscete la moglie Sara? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla loro vita privata.

Chi è la moglie di Simone Cristicchi

Simone Cristicchi è un grande cantautore nella storia della musica italiana e con i suoi brani fa sognare milioni di italiani. Chi c’è al suo fianco? La curiosità è tanta e oggi vi rispondiamo. Al suo fianco, da moltissimi anni, c’è sua moglie Sara Quattrini. I due hanno deciso di stare lontani dalle telecamere e di tenere la loro vita privata e amorosa molto segreta, per questo non si hanno molte informazioni in merito. Sappiamo, però, che si sono sposati nel 2010 con rito civile e una cerimonia privata con pochi intimi e oggi vivono a Roma insieme ai loro due figli Anna e Tommaso, che hanno circa 13 e 15 anni.

Sara Quattrini: età, lavoro

Sara Quattrini è una persona molto riservata, che non ha mai voluto lasciare troppe informazioni su di sé e sulla sua vita privata. Sappiamo che è una persona molto poliedrica con una grande passione per l’arte. Ha frequentato il Liceo Artistico con l’indirizzo di Beni Culturali, dopodiché si è laureata in Lettere Classiche. All’università nasce la sua grande passione per l’Archeologia, settore in cui si specializza e per molti anni è un’importante restauratrice. Negli anni le è nata anche una grandissima passione per la fotografia che l’ha portata a frequentare l’Istituto Superiore di Fotografia e di Comunicazione di Roma.

Simone e sara oggi, figli

Ad oggi lei ha deciso di lasciare tutto per cambiare settore e ha aperto “Il Soffiasogni”, una libreria per bambini ad Albano Laziale. Il progetto nasce dopo il suo aver frequentato la “Scuola dei librai italiani” con grande profitto. La libreria è un progetto in corso, che l’ha vista collaborare con due sue grandi amiche e che ha come obiettivo avvicinare i più piccoli alla lettura. Insomma, una persona artistica e poliedrica che ha fatto e fa molte cose nella vita. Il marito Simone Cristicchi prosegue con il suo tour nei teatri italiani e insieme ai figli Anna e Tommaso vivono una vita felice a Roma.