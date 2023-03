Soleil Sorge è fidanzata? Cosa è successo con Carlo Domingo

L’ex gieffina Soleil Sorge sarà ospite a Verissimo e racconterà tutti i segreti della sua vita privata a Silvia Toffanin. Al centro del gossip c’è la sua relazione, ormai conclusa, con Carlo Domingo. Lei ha sempre voluto lasciare la storia con il suo compagno lontano dai riflettori, ma adesso tutti si chiedono cosa sia successo tra di loro. Volete saperne di più? Vi raccontiamo tutto in anteprima!

La rottura tra Soleil Sorge e Carlo Domingo

Secondo le ultime indiscrezioni pare che Soleil Sorge e Carlo Domingo si siano lasciati. Sembravano molto innamorati e stavano insieme da più di un anno, ma qualcosa è andato storto. Per proteggere la sua privacy, lei non aveva mai condiviso foto con lui su Instagram, ma ogni tanto faceva capolino nelle storie, anche se dalle ultime settimane lui sembra scomparso. Il re del gossip Alessandro Rosica ha confessato che lei lo avrebbe lasciato alcune settimane fa. I motivi della rottura non sono molto chiari, ma pare che al centro dei numerosi litigi ci fosse la gelosia di lei. Forse stava diventando un rapporto tossico e ha deciso di troncare tutto.

Soleil Sorge è fidanzata?

La domanda che tutti i fan del gossip si fanno adesso è: Soleil Sorge è fidanzata? Pare che la rottura con Carlo Domingo sia molto recente, quindi forse sta ancora cercando di metabolizzare la rottura. Nel frattempo si consola con gli amici e circa un mese fa ha fatto un bellissimo viaggio in Egitto con Delia Duran e Alex Belli, anche se questo evento ha sollevato molte polemiche, dato che lei aveva dichiarato, in altre occasioni, di non voler più avere niente a che fare con loro due, con cui aveva condiviso l’esperienza del Gf Vip. Insomma, pare che in questo periodo stia cercando di distrarsi.

Il nuovo flirt

I più attenti hanno notato un altro particolare del viaggio in Egitto: la compagnia di Gianluca Costantino. I due hanno condiviso l’esperienza del GF Vip e lui non ha mai nascosto i sentimenti per lei, anzi. Si è sempre dichiarato molto affascinato e attratto da Soleil. Negli scatti della vacanza i due sembrano molto affiatati, si scambiano sorrisi e sguardi complici. Sarà lui la nuova fiamma dell’ex gieffina?