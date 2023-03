Stasera tutto è possibile, chi sono gli ospiti di lunedì 20 marzo 2023: anticipazioni, tema e giochi della serata

”Stasera tutto è possibile” è il comedy show del momento, con la strepitosa e frizzante conduzione di Stefano De Martino, che non perde occasione per divertire, intrattenere e far ridere il proprio pubblico. Un successo importante, che ne legittima la prosecuzione, come dimostrano anche gli ascolti tv e lo share. Ma cosa ci aspetta nella prossima puntata? Scopriamo insieme chi saranno i prossimi ospiti, continuate a leggere l’articolo.

”Stasera tutto è possibile” ritorna questa sera 20 marzo 2023

La prima serata targata Rai 2 è ancora una volta completamente dominata dalla banda scanzonata di “Stasera tutto è possibile”. E, proprio alla vigilia del 21 marzo 2023, ritorna il nuovo appuntamento con un titolo quantomai azzeccato: “È primavera”. E così l’inizio imminente della bella stagione primaverile rifocilla gli animi, li rende più vibranti, e diventa anche un’occasione per divertirsi insieme. Sono tutti carichi, nel programma, per poter offrire ancora una volta un appuntamento con il divertimento e la spensieratezza. Come sempre, al timore del format ci sarà Stefano De Martino, con l’allegra compagnia di fiducia, imperdibile, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Gli ospiti e le anticipazioni di puntata

Lo show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda proprio questa sera, lunedì 20 marzo, alle ore 21.20 su Rai2. Alla vigilia del primo giorno di primavera, nell’Auditorium Rai di Napoli, ci sarà da ridere e divertirsi come non mai, grazie a tutti i partecipanti del programma. E, per la prima volta, ci sarà anche una presenza importantissima, degna di nota, che certamente regalerà un tocco in più al tutto: sarà ospite del programma anche l’inimitabile Nino Frassica durante la serata. Tra i tanti giochi della serata ci saranno: Speed quiz, Alphabody, Decollo immediato, Segui il labiale, Rumori di Mimo e La coppia che scoppia, novità di quest’anno. Non mancherà l’iconica Stanza Inclinata, ovviamente. Come sempre, l’unica regola della serata è la seguente: divertirsi.