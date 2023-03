Stephane Jarny, chi è il direttore artistico del serale di Amici? Età, carriera, moglie, foto e Instagram

È tutto pronto per il Serale che chiuderà anche questa turbolenta edizione di Amici con la conduzione di Maria De Filippi. La curiosità su chi sarà il vincitore o la vincitrice è altissima, ma c’è anche chi si chiede: chi si occupa di tutto il lavoro dietro le quinte? Ebbene, oggi ve lo raccontiamo noi! Ecco chi è il direttore artistico del serale di Amici e tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Stephane Jarny: età, carriera

Stephane Jarny nasce nel 1968 a Poissy, in Francia e oggi ha 54 anni. Della sua infanzia non si sa nulla, perché non ha mai voluto raccontare alcunché in merito. Sappiamo, però, che è molto legato a sua sorella ed è stato proprio grazie a lei che ha scoperto la sua passione per la danza. Durante l’adolescenza ha partecipato con lei ad un laboratorio di danza e se n’è innamorato follemente. Così ha avuto Inizio la sua carriera che lo ha portato ad essere un ballerino eccellente. Per oltre 13 anni si è esibito sui palchi più importanti d’Europa. Dopodiché ha deciso di intraprendere la carriera come coreografo, diventando prima assistente di Kamel Ouali. Il suo talento anche il questo campo è stato ben presto evidente e gli sono stati assegnati diversi ruoli importanti nel mondo del cinema e della tv.

Il direttore artistico di Amici

Ad oggi è il Direttore Artistico di Amici ed è molto apprezzato da tutta la Mediaset. Ha sostituito Giuliano Peparini, direttore artistico dello show per ben 7 anni che ha deciso di prendersi una pausa. “Se non sono carico al 100% non riesco a dare il massimo, ora mi sento al 70%. Ho bisogno di fare una pausa per ripartire con più carica e tornare a far emozionare il pubblico” ha dichiarato. Dopodiché è stata proprio Maria De Filippi a portare in Mediaset il nome di Stephane Jarny. Il suo lavoro è stato apprezzato fin da subito e il contratto potrebbe esser rinnovato anche per i prossimi anni.

Vita privata, foto e Instagram

Stephane è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata, perché non vuole che si sappia alcunché di ciò che lo riguarda personalmente. Ha un profilo Instagram molto seguito, su cui vanta quasi 14mila persone. Condivide soprattutto alcuni scatti del suo lavoro e molte foto sul set di “Miss Francia”, dato che è uno dei direttori creativi anche della versione francese di “Miss Italia”.