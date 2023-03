Strage nella discoteca di Corinaldo: Fedez non si presenta

È la seconda volta che Fedez manca a un appuntamento stabilito. Seppure nel primo caso si tratta di una questione strettamente professionale e, quindi, relativa alla sua assenza alla presentazione della nuova stagione di Lol, l’altro appuntamento ha un significato più profondo visto che riguarda la strage in discoteca di Corinaldo.

Per la seconda volta non testimonia nel processo

Il rapper, anche venerdì scorso, non è andato a testimoniare nel processo bis per la strage di Corinaldo, in discoteca, nella quale sono morti 5 minori e una 39enne. Fedez ha inviato un certificato di malattia che gli ha impedito di presenziare all’udienza fissata. La sua è una testimonianza attesa in quanto prima del terribile incidente, il cantante era stato ospite nella discoteca e da lui i magistrati si aspettavano di conoscere qual era lo stato della struttura poco prima che si verificasse la strage.

Le rassicurazioni di Fedez ai suoi fan

Ma Fedez, per sua stessa ammissione, non sta attraversando un buon periodo. Da dopo il Festival di Sanremo, nel quale ha fatto discutere sia per il contenuto della sua canzone, sia per il bacio con Rosa Chemical e la discussione con la moglie Chiara Ferragni presente nel momento in cui si è consumata l’effusione con l’artista in gara alla kermesse canora, è scomparso dai social.

I fan si sono detti, in diverse circostanze preoccupati per lo stato di salute del rapper che ha voluto rassicurarli con un messaggio: “Sto attraversando un periodo nel quale preferisco stare il più possibile lontano dai social – ha scritto su Instagram -. In questa decisione non c’era mia moglie che ringrazio per il costante supporto”.

Ora si aspetta la prossima udienza del processo per la strage di Corinaldo nella speranza che Fedez possa finalmente sedere sul banco dei testimoni e rispondere alle domande dei giudici per fare chiarezza sulle condizioni della discoteca poco prima che fosse teatro della strage.