Susanna Messaggio, chi sono i figli: età, oggi, foto e Instagram

La showgirl Susanna Messaggio oggi sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, dove rilascerà una toccante intervista in esclusiva. Parlerà a cuore aperto della sua vita privata e della sua famiglia. Racconterà tutto sui suoi matrimoni falliti, la morte della figlia Alice e i suoi due figli Martina e Jacopo che tanto ama. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei.

I matrimoni di Susanna Messaggio

Susanna Messaggio si è sposata per ben tre volte: il primo matrimonio è arrivato quando lei aveva solo 17 anni e l’ha fatto per scappare dalla sua famiglia bigotta che odiava. Così ha seguito il marito in Germania, ma quando entrambi hanno compiuto 22 anni hanno deciso di lasciarsi e del giovane non si hanno più notizie. Il secondo matrimonio è arrivato qualche anno dopo ed è stato con l’avvocato Massimo Bergia Zina. I due erano molto innamorati e hanno avuto una figlia di nome Alice. La situazione è stata tragica e hanno vissuto un grave lutto: la piccola è morta quando aveva solo pochi mesi a causa di una complicazione cardiovascolare. Il sangue non circolava bene nel corpo e ad un certo punto ha smesso di arrivare al cuore, per lei non c’è stato nulla da fare. Per loro è stata una terribile tragedia. Dopo qualche anno hanno preso strade diverse e nel 2005 Susanna si è sposata con il terzo e attuale marito: l’imprenditore Giorgio Olivieri.

Chi sono i figli di Susanna?

Susanna ha dovuto affrontare la grave perdita di Alice, ma dopo qualche anno è arrivata Martina a rallegrarle la vita. Infatti, nel 1995, dal secondo matrimonio con Massimo Bergia è nata un’altra piccola. Tuttavia, il loro rapporto era fortemente incrinato e dopo poco si sono lasciati. Nel 2005 Susanna ha conosciuto Giorgio Olivieri e insieme hanno dato alla luce il piccolo Jacopo. La showgirl ha sempre dichiarato: “I miei figli per me sono tutto e sono tre”.

Martina e Jacopo: età, oggi, foto e Instagram

Martina e Jacopo sono i due figli della showgirl e su di loro non si hanno molte informazioni. Sappiamo soltanto che anche Martina alla fine ha preso il cognome dell’attuale marito della madre e sono una famiglia molto unita. Lei ha 27 anni, mentre Jacopo ne ha appena compiuti 18. La showgirl ha sempre voluto preservare la loro privacy e la loro identità, per cui non sappiamo che volto abbiano né se siano su Instagram. L’unico scatto pubblico è questo, in cui lei saluto il figlio che attualmente si trova negli Stati Uniti per svolgere il quinto anno di liceo: