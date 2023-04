Susanna Messaggio, come è morta la figlia Alice: età e malattia

La showgirl Susanna Messaggio oggi sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo e rilascerà una toccante intervista in esclusiva. Parlerà a cuore aperto della sua vita privata e della sua famiglia. Ha deciso di raccontare anche tutti i dettagli sulla morte di sua figlia Alice, scomparsa quando aveva pochi mesi. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco com’è morta la piccola e che malattia aveva.

La vita privata di Susanna Messaggio

Susanna Messaggio ha da pochissimo rivelato un segreto molto triste della sua vita. In realtà, tutta la sua vita privata è stata molto turbolenta: è nata e cresciuta a Milano, in un ambiente molto bigotto e retrogrado da cui è scappata presto. Si è sposata tre volte: la prima aveva solo 17 anni e l’ha fatto per scappare dalla sua famiglia. Ha seguito il marito in Germania, ma dopo cinque anni si sono separati. Il secondo matrimonio è stato con un avvocato Massimo Bergia Zina, con cui ha dovuto affrontare il triste lutto della figlia Alice.

Com’è morta la figlia Alice: età e malattia

Alice è stata la primogenita di Susanna Messaggio, nata nel 1992. La sua storia, però, è molto triste: la piccola è morta dopo pochi mesi dalla nascita a causa di una complicazione cardiovascolare. Il sangue non circolava bene nel corpo e ad un certo punto ha smesso di arrivare al cuore. Per lei non c’è stato nulla da fare. Per i genitori è stata una vera tragedia, che li ha segnati profondamente. Dopo pochissimo si sono lasciati e nel 2005 Susanna si è sposata con il terzo e attuale marito: l’imprenditore Giorgio Olivieri. È diventata di nuovo madre nel 1995 quando è nata Martina, dopo poco è nato anche Jacopo. Ha dichiarato: “I miei figli per me sono tutto e sono tre”.

Gli studi di psicologia della madre Susanna

Il lutto della figlia ha segnato fin modo indelebile la vita di Susanna. Tant’è che in quel periodo stava studiando medicina e ha deciso di cambiare vita. Ha raccontato: “Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma“.