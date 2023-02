Tananai, chi è la fidanzata: età, lavoro, foto e Instagram

Tananai è uno dei cantanti italiani più in auge del momento e staserà salirà sul palco dell’Ariston per gareggiare a Sanremo 2023. Da sempre la sua vita privata è al centro dell’attenzione dei e delle fans, sapete chi è la sua fidanzata? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla loro storia d’amore.

Chi è la fidanzata di Tananai

Il vero nome di Tananai è Alberto Cotta Ramusino e ha conosciuto Sara Marino, la sua attuale fidanzata nell’estate del 2020. I due sono felicemente fidanzati e lei condivide molte foto di coppia sul suo profilo Instagram personale. Lui è molto attento e non se ne lascia sfuggire nemmeno una, le commenta tutte in modo molto dolce, tipo: “Come sei bella“, “Quanto ti amo”. Lui è riservatissimo e non pubblica mai foto della sua dolce metà, forse per proteggerla da eventuali commenti negativi, dato che vanta un profilo da mezzo milione di followers. Durante un’intervista alle Iene, ha dichiarato, scherzando: “L’ho scelta perché è particolare, non è come tutte le altre. Non viviamo insieme, ma da me ha lo spazzolino. E anche le ciabatte. Dite che è grave?”.

Età, lavoro, foto e Instagram di lei

Sara Marino è la dolce metà di Tananai, ha circa 25 anni e sta studiando architettura al Politecnico di Milano. Nel 2019 ha conseguito la Laurea triennale e adesso è alle prese con la specializzazione. Non sappiamo molto altro di lei, se non che vuole diventare un’architetta, le piace viaggiare e divertirsi con amiche e amici. I due infatti, si sono conosciuti proprio ad una serata della movida milanese. Il suo profilo Instagram ha più di 7mila followers e condivide foto con la sua dolce metà, i due sembrano innamoratissimi. Tra i followers vanta anche Chiara Ferragni e Fedez, molto amici di Tananai. L’artista salirà sul palco dell’Ariston con la canzone “Tango“, un brano romantico e passionale dedicato alla sua dolce metà.