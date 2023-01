Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Oriana, Sarah e Wilma? Sondaggi e percentuali

Il televoto al Grande Fratello Vip è sempre un momento tanto atteso, fondamentale, in grado di decide le sorti del programma e del suo andamento futuro. Sì, perché è il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine, perché c’è il giudizio insindacabile del pubblico e dei telespettatori.

Il momento del televoto al Grande Fratello Vip

Con un atto di pura democrazia televisiva, ecco che i personaggi all’interno della Casa più spiata d’Italia verranno giudicati senza remore o inibizioni, in base al loro operato all’interno delle quattro mura famosissime, e quindi in base ai loro comportamenti tenuti in puntata. Ecco, allora, i sondaggi ad oggi, per cercare di capire assieme chi sarà il prossimo eliminato della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo, per ora, che in nomination sono finiti Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich. Chi uscirà? Certo, per avere la certezza bisognerà attendere la puntata di questa sera, ma possiamo comunque tentare un pronostico, dando uno sguardo ai sondaggi che girano sul web per tentare di captare i desideri e le tendenze del pubblico. Continuate a leggere per farvi un’idea.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino abbandona la Casa: ”Rimanga chi si diverte”

I sondaggi, cosa dice il pubblico prima della puntata?

Dunque, oggi parliamo di sondaggi. Come anticipato, in nomination sono finiti Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Wilma Goich. Chi uscirà? Una domanda fondamentale, alla quale non ci sarà risposta certa almeno fino alla puntata di stasera. Un altro appunto è importante da sottolineare prima di farvi vedere i sondaggi definitivi delle ultime ore, e cioè il fatto che il televoto questa settimana sarà in positivo. Ciò vuol dire che i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’

I sondaggi sul televoto del Grande Fratello Vip: ”Chi vuoi salvare?’

Sul tema, allora, i sondaggi che si trovano sul web, sembrano essere abbastanza chiari e netti: ad avere la peggio potrebbe essere Wilma Goich. Ricordiamo, inoltre, che in Casa ci sono ancora ben tre biglietto di ritorno.