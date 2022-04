Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato lunedì 18 aprile: i concorrenti al televoto, percentuali e sondaggi di stasera

L’Isola dei Famosi non si ferma neanche a Pasquetta e questa sera Ilary Blasi condurrà una nuova e imperdibile puntata del reality show, tutto all’insegna dell’avventura. Dopo l’eliminazione definitiva di Floriana Secondi, che ha dovuto lasciare il gioco e rientrare in Italia, e l’addio ‘momentaneo’ di Gustavo Rodriguez, che è sbarcato su Playa Sgamada, oggi cosa succederà? Chi dei concorrenti è al televoto?

Chi viene salvato tra Estefania e Roger e Jeremias Rodriguez

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono finiti tre concorrenti del gruppo ‘Tiburon’. Da una parte l’unica coppia rimasta in gioco, quella formata dalla modella Estefania e il brasiliano Roger Balduino, dall’altra Jeremias Rodriguez, uno dei naufraghi sicuramente più discussi e chiacchierati di questa edizione. Ma chi verrà eliminato?

I sondaggi di stasera

Stando ai primi sondaggi, pubblicati dal sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare la coppia formata da Estefania e Roger (con oltre il 74%), mentre Jeremias potrebbe essere eliminato. Se così fosse, quindi, sbarcherebbe su Playa Sgamada e saluterebbe, forse temporaneamente, i suoi compagni di viaggio.

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

L’Isola dei Famosi non smette di sorprendere e anche questa sera, molto probabilmente, la padrona di casa Ilary Blasi aprirà un televoto flash, che vedrà protagonisti i naufraghi di Playa Sgamada. Dopo l’eliminazione di Floriana Secondi, lì, da soli, vivono: Clemente Russo, Lory Del Santo, Marco Cuculo e Gustavo Rodriguez. Chi li raggiungerà? E chi, zaino in spalla, dovrà tornare in Italia?