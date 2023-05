Televoto Isola dei Famosi 2023: ecco come votare, modalità e costo

Isola dei Famosi 2023. Dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, ecco che sulle reti Mediaset non ci si annoia mai, dal momento che un altro format, dal grande successo mediatico è iniziato: l’Isola dei Famosi 2023 ha avuto inizio anche quest’anno, per la gioia di tutti i suoi telespettatori che hanno già avuto modo di assistere alle prime puntata e iniziare a fare un po’ il punto della situazione.

Enrico Papi lascia l’Isola dei Famosi 2023? Ultime news e cosa è successo con Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2023: ecco come votare

Al timone di questa nuova stagione sempre la bellissima Ilary Blasi che, tra una capatina e l’altra in tribunale per il divorzio con il Pupone, riesce sempre ad accontentare i suoi telespettatori. Anche quest’anno, come sempre, sarà possibile per i telespettatori decidere chi tra i concorrenti in nomination deve abbandonare il programma, e quindi salvare così il loro concorrente preferito. Alla fine, sarà il ”popolo” a decretare il vincitore anche questa nuova edizione. Per poter procedere al voto, è possibile sfruttare diversi metodi:

App Mediaset Infinity

Sito web del programma

Smart Tv

SMS

Il voto tramite app Mediaset Infinity

Come forse già in molti sapranno, l’app Mediaset Infinity è già disponibile per il download completamente gratuito, attraverso lo store di Google Play. Tutti coloro che si registrano alla piattaforma e creano il loro account personale potranno votare: un voto per ogni televoto di durata inferiore alle 24 ore, 3 voti per ogni televoto di durata superiore alle 24 ore, 50 voti settimanali.

Votare tramite sito internet

La votazione, inoltre, può avvenire anche direttamente e tramite il sito ufficiale del reality. Per il voto tramite sito internet, basterà collegarsi al portale isola.mediaset.it, e da qui selezionare la voce “Televoto” tra le varie opzioni presenti sul menù. Dopo averlo fatto, vi si aprirà una nuova pagina con le opzioni di voto.

Voto tramite Smart Tv per l’Isola dei Famosi 2023

Un’altra possibilità è quella di votare a L’Isola dei Famosi 2023 anche tramite Smart TV o decoder abilitati. Il sistema, anche in questo caso, è davvero molto semplice: viene richiesta la creazione di un account sulla piattaforma Mediaset Infinity e, certo, aver compiuto almeno 18 anni.

Voto tramite SMS

Infine, poi, sarà possibile effettuare il tradizionale televoto tramite telefonia mobile. Chi vuole optare per questa soluzione, può farlo inviando un SMS al numero 477.000.2 al costo di 0,16 euro e scrivendo nel testo del messaggio il codice o il nome del concorrente prescelto. La tariffa rimane invariata per tutti i principali operatori di telefonia.