The Crown 5: quando esce su Netflix, cast, trama e anticipazioni

È pronta a tornare la nuova stagione di The Crown in streaming su Netflix. La data di inizio è fissata per il 9 novembre prossimo. Un rilancio della serie che la produzione ha fatto attraverso un nuovo poster promozionale.

Si tratterà di una serie che accompagnerà i telespettatori lungo un periodo difficile per la famiglia reale che si concluderà con la morte di Diana Spencer, nel 1997.

Verso l’appuntamento conclusivo con The Crown

Si tratterà della visione di un sequel estremamente seguito e accolto positivamente anche dalla critica. The Crown 5, sarà la penultima serie, per arrivare poi alla chiusura con il sesto capitolo.

La morte della regina Elisabetta aveva sospeso la produzione della sesta stagione, poi ripresa per portare il progetto a una conclusione adeguata.

Per la quinta stagione sono attesi nuovi attori nel cast, tra gli altri gli interpreti della Regina, del principe Filippo, di Diana Spencer e del principe Carlo. I quattro protagonisti principali verranno, infatti, interpretati da Imelda Staunton, Jonathan Pryce Elizabeth Debicki e Dominic West.

Quale periodo della famiglia reale verrà rappresentato in The Crown 5

La serie che sta per partire a giorni si soffermerà su un anno orribile, il 1992, quando Carlo e Diana si separeranno, così come Andrea e Sarah Ferguson e anche Anna e Mark Phillips, oltre all’incendio al castello di Winsor.

Ancora una volta Diana sarà al centro della narrazione con racconti della sua vita tormentata.

Prevista anche la partecipazione di William e Kate. Ma il principe verrà interpretato in due fasi della sua vita una più giovane l’altra più maturo, da Rufus Kampa e Ed McVey: mentre nei panni di Kate vedremo Meg Bellamy.

Ma The Crown potrebbe anche non terminare con la sesta stagione, perché si prospetta l’idea di mandare in onda storie che riprendano aspetti particolari rispetto a quella principale.