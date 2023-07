Tommaso Zorzi a Che tempo che fa sul Nove con Fazio? Ultime news

Che Fabio Fazio abbia lasciato la Rai per ‘migrare’ a Discvery’ ormai è storia vecchia. E il giornalista sta lavorando a ritmo pieno in vista del nuovo impegno che prenderà il via nel prossimo autunno su Nove. Un impegno che, da indiscrezioni, vedrebbe Fazio assorto nei preparativi di un programma televisivo che dovrebbe avere le stesse caratteristiche di Che Tempo Che Fa, con alcune modifiche, tra le quali anche un nuovo personaggio nel cast: si tratterebbe di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi farà parte del cast del nuovo programma di Fazio?

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip, opinionista e giurato di Drag Race Italia potrebbe essere il volto nuovo del programma. Rumors che non hanno ancora trovato alcuna conferma da parte dei diretti interessati e che contribuiscono ad alimentare la curiosità intorno alla nuova trasmissione televisiva. Perché sono in tanti a chiedersi come verrà strutturata. Andiamo a scoprire insieme quali altre indiscrezioni emergono in merito allo show.

Le conferme potrebbero arrivare in sede di presentazione dei palinsesti di Discovery

Dovrebbe trattarsi, sostanzialmente, del ‘solito’ Che Tempo Che Fa. Tutto dovrebbe restare più o meno invariato, compresi gli autori e i collaboratori. Monica Tellini continuerà a trovare ospiti, sempre nuovi, che contribuiscono a dare un’atmosfera di novità e freschezza al programma. Immancabilmente ci sarà Luciana Littizzetto che affianca Fazio da tanti anni nella conduzione della trasmissione. Nonostante il ‘divorzio’ dalla televisione pubblica, sembra proprio che il format dello show che andrà a presentare sul Nove sarà sulla falsariga di quello andato in onda fino alla scorsa stagione televisiva sulla Rai. Unica grande novità annunciata potrebbe essere la partecipazione, oltre ai soliti volti noti: Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, quello di Tommaso Zorzi. Il 13 luglio prossimo, nel corso della presentazione dei palinsesti di Discovery, potrebbero arrivare conferme in merito a questa nuova partecipazione al programma.