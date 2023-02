Totovincitore Sanremo 2023: chi potrebbe vincere, come sarà la top 5 sabato 11 febbraio

Sanremo 2023. Al via la terza puntata del Festival, attesissima per questa sera, giovedì 9 febbraio 2023, con tantissimi nuovi protagonisti e colpi di scena tutti da scoprire. Tra le tante, certamente la presenza della campionessa Paola Egonu che già nella conferenza stampa di queste ultime ore ha preannunciato i temi sensibili che affronterà nel suo monologo che porterà sul palco dell’Ariston in qualità di coconduttrice di questa puntata. Al suo fianco, come sempre, il padrone di casa e direttore artistico Amadeus e il suon instancabile collega Gianni Morandi, che si è rivelato una presenza fondamentale in questo Festival. Oltre alla Egonu, sono attesissimi anche i Maneskin previsti nella scaletta degli artisti che si esibiranno.

A che ora inizia e a che ora finisce la terza serata di Sanremo 2023? Orari di giovedì 9 febbraio

Sanremo 2023: questa sera i 28 artisti si esibiranno

Questa sera, giovedì 9 febbraio 2023, i 28 artisti in gara eseguiranno di nuovo le loro canzoni, per poi assistere alla media tra le percentuali di voto ottenute nelle serate che determinerà una nuova classifica. Al fianco di Amadeus e Gianni Morandi ci sarà la campionessa del volley Paola Egonu, come detto. “Stasera momento importante perché si vedono tutti e 28 i cantanti in gara. Sono curioso di vedere l’esito del voto di stasera con l’apporto del televoto e della demoscopica. Dal primo posto al 28esimo ci sono poche migliaia di voti di differenza tra il primo e l’ultimo mentre tra il primo e il secondo una ventina di voti. Tutto può accadere”, ha sottolineato Amadeus.

Totovincitore Sanremo 2023, top 5 giovedì 9 febbraio

Insieme continuaremo seguiremo giorno per giorno l’atteggiamento degli scommettitori sul probabile vincitore. Per il momento, Marco Mengoni resta favorito per la vittoria finale, la quota del suo trionfo scende da 3.50 a 1.50. Acquistano fiducia Colapesce Dimartino (da 15.00 a 6.00) e Madame (da 17.00 6.00). A seguire Lazza (da 11.00 a 9.00), Elodie (da 9.00 a 11.00). Subito dopo, al sesto posto c’è anche Mr Rain (da 81.00 a 13.00).

Le quote in salita per il totovincitore

Salgono invece le quote per “Alba” di Ultimo che passa da 4.00 del pre Festival a 13.00 del post esibizione. Poi Tananai (da 26.00 a 15.00) e Coma Cose (da 51.00 a 16.00) che invece acquistano fiducia. Magnifica la voce di Giorgia, ma il pezzo non convince così la quota lievita da 4.00 del pre Sanremo al 21.00 del post esibizione. A riportarlo è l’Agenzia Agimeg.