Uomini e Donne, anticipazioni 10 maggio 2023: oggi la scelta di Luca, Tina contro Elio

Dopo aver visto al centro dello studio Riccardo discutere (e non poco) con la dama Giusy e Carla e Gabriella conoscere nuovi cavalieri, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Siamo nel bel mezzo della settimana, manca davvero poco alla fine di questa stagione: sì, avete capito bene, Maria De Filippi ha deciso di chiudere i battenti in anticipo, quindi venerdì terminerà la trasmissione. E oggi, stando alle anticipazioni riportate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, andrà in onda la prima scelta, quella del tronista Luca Daffrè. Pronti? Ecco tutto quello che succederà nel salotto televisivo.

Oggi a Uomini e Donne la scelta di Luca Daffrè

Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata che è stata registrata lunedì pomeriggio. Puntata dedicata alla scelta del tronista Luca Daffrè, volto noto della trasmissione: lui ha già partecipato come corteggiatore, poi lo abbiamo visto a Temptation Island e all’Isola dei Famosi. Stando alle anticipazioni, il bel Luca ha scelto Alessandra e oggi faranno vedere in studio la loro ultima esterna.

Come hanno reagito Camilla e Alice al ‘no’

Alessandra entrerà in studio, ci saranno le ‘famose’ sedie rosse e i petali che cadranno dopo un bel bacio. Ma le sue ‘rivali’ Alice e Camilla come reagiranno? A quanto pare Luca ha preferito incontrarle in camerino e ha spiegato loro di non essere le scelte. Non ci resta che seguire la puntata per scoprire cosa accadrà.

Tina contro Elio, cosa è successo

Ma non finisce qui. Oggi, molto probabilmente, ci sarà anche un siparietto dedicato ad Elio, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati delle ultime settimane. A quanto pare, protagonista sarà Gemma, che si arrabbierà perché Elio ha postato una foto con Tina e Gianni. E le tensioni con gli opinionisti non mancheranno. L’appuntamento con Uomini e Donne, quindi, è per oggi a partire dalle 14.45 su Canale 5!

Quando va in onda la scelta della tronista Nicole

Ieri pomeriggio la tronista Nicole ha scelto ed è uscita dalla trasmissione, occhio allo spoiler, con Carlo Alberto. Per vedere questo momento in onda dobbiamo pazientare ancora un po’: la scelta, probabilmente, verrà trasmessa venerdì, ultimo giorno di Uomini e Donne. Pronti?