Uomini e Donne, anticipazioni 10 novembre 2022: le esterne di Federico, ultime news su Gemma, trono over o classico oggi?

Penultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne e tanti, come sempre, colpi di scena. Dopo aver visto l’ennesimo confronto/scontro in studio tra Ida e Riccardo, con la dama di Brescia che ha preferito ballare con Alessandro e l’esterna di Lavinia con Alessio, con l’eliminazione del corteggiatore per incompatibilità caratteriali, oggi cosa succederà nel salotto televisivo di Canale 5? La padrona di casa lascerà ancora spazio a dame e cavalieri o si tornerà sui giovani?

Le esterne di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, molto probabilmente, si lascerà spazio alle esterne dei tronisti. E forse al centro dello studio siederà il romano Federico Nicotera, che sta conoscendo ben tre ragazze. Il bel romano, stando alle anticipazioni, ha portato in esterna Alice ed è scattato l’ennesimo bacio, ma anche Carola. E in studio ci sarà un battibecco, che farà scoppiare a piangere la piccola Carola. Cosa è successo? Il tronista si avvicina alla scelta?

Oggi Franco e Gemma

Ma non finisce qui. Dopo puntate intere dedicate a Ida Platano, che sembra essere contesa da Riccardo, suo ex fidanzato per anni, e Alessandro, che si è dichiarato a lei apertamente, i riflettori potrebbero essere puntati su Gemma Galgani, la dama torinese che sta facendo fatica a trovare una persona giusta per lei. Dopo diverse frequentazioni, la Galgani sta conoscendo meglio Franco, un uomo più giovane di lei: sarà la volta buona?

Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne

Oggi, quindi, una parte potrebbe essere dedicata al trono Over e un’altra ai tronisti. Ma i colpi di scena non sono certo finiti e non ci resta che seguire la puntata, a partire dalle 14.45, per capire cosa succederà nella trasmissione tutta incentrata sugli affari di cuore!