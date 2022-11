Uomini e Donne, anticipazioni 11 novembre 2022: ultime news su Carola, Ida e Alessandro, trono over o classico oggi?

Ultimo e imperdibile appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, che ha incassato l’ennesima delusione e ha chiuso il rapporto con Franco, e le esterne di Federico, che si è lasciato andare con Alice e ha discusso con Carola, oggi cosa succederà nel salotto di Maria De Filippi? Verrà lasciato spazio agli altri tronisti?

Carola in lacrime a Uomini e Donne

La puntata di ieri si è conclusa con l’ennesimo scontro tra Federico Nicotera, tronista romano, e la bella Carola. Dopo un inizio un po’ turbolento, tra non poche discussioni, Carola ha deciso di abbattere il muro e per lei l’ultima esterna è andata bene. Non l’ha pensata così il tronista, che non riesce a capire fino in fondo l’interesse della corteggiatrice. Che è scoppiata in lacrime. Cosa deciderà di fare oggi Carola?

Oggi Ida, Riccardo, Roberta e Alessandro

Non è ancora chiaro, ma è probabilmente che oggi venga lasciato spazio, ancora una volta, a Ida, Riccardo, Roberta e Alessandro. La dama di Brescia e Alessandro hanno deciso di frequentarsi meglio, ma Roberta non ci sta e ha chiesto un ballo chiarificatore. Dall’altra parte, invece, Riccardo, ex di Ida, che ha intenzione di voler abbandonare il programma: è ancora innamorato?

Le esterne dei tronisti

Non finisce qui. Oggi pomeriggio, forse, Maria De Filippi lascerà spazio alle esterne di Federica e Federico. La prima sta avendo un po’ di difficoltà a lasciarsi andare, l’altro si è dichiarato molto preso da Noemi. Come saranno andate le ultime esterne? In ogni caso, la settimana, come sempre, si concluderà con un bel mix: verrà lasciato spazio a dame e cavalieri, ma anche ai giovani. Tutti sono lì per cercare l’amore!