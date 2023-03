Uomini e Donne, anticipazioni 14 marzo 2023: ultime news su Nicole e Roberta, Gianni contro Aurora oggi

Dopo aver visto al centro dello studio la tronista Lavinia ancora indecisa tra Alessio Corvino, con il quale ha fatto una bellissima esterna a Roma, e Alessio Campoli, tra non poche discussioni, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata registrata il 6 marzo e una delle protagoniste sarà, ancora una volta, Roberta Di Padua, dama del trono Over che è lì alla ricerca dell’amore. Ecco tutte le anticipazioni.

Il trono di Nicole a Uomini e Donne e il ballo con Andrea

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Uominiedonneclassicoeover, oggi si tornerà a parlare di Nicole, la nuova tronista. E, di conseguenza, i riflettori torneranno a essere puntati su Andrea Foriglio, l’osteopata romano e suo corteggiatore che ha attirato l’attenzione anche di Roberta, dama del parterre femminile del trono Over. Alla domanda di Maria con chi volesse ballare, Roberta non ha avuto dubbi e ha fatto il nome di Andrea: cosa succederà oggi in studio? E come reagirà Nicole? Tra le due, lo ricordiamo, non corre buon sangue.

Aurora Tropea e Gianni

Ma non finisce certo qui. Stando alle anticipazioni oggi si parlerà anche di Aurora Tropea, ex conoscenza del programma che ha deciso di ritornare in studio, dopo aver scoperto di avere un brutto male, per rimettersi in gioco. E rialzarsi ancora più forte, lei che ha sconfitto una battaglia durissima. A Uomini e Donne, però, non mancheranno le polemiche: secondo Gianni Sperti, opinionista storico, la Tropea ha parlato male della trasmissione durante la sua assenza. E sarà dello stesso parere, sulla stessa lunghezza d’onda, anche Armando Incarnato. Insomma, ne vedremo delle belle!

Quando va in onda la scelta di Federico?

Con la puntata di oggi, quindi, si concluderà l’appuntamento registrato il 6 marzo. E, da domani, probabilmente andrà in onda la scelta di Federico Nicotera, che ha deciso di uscire dalla trasmissione, mano nella mano, con la giovane Carola.