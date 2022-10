Uomini e Donne, anticipazioni 14 ottobre 2022: trono Over o classico oggi? Le esterne dei tronisti, ultime news su Ida

La settimana sta per concludersi, ma non può giungere al capolinea se prima non viene trasmesso l’appuntamento fisso e imperdibile del pomeriggio con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto l’esterna di Federico Nicotera con la misteriosa corteggiatrice Carola e il battibecco in studio tra Cristina e Armando, oggi cosa succederà negli studi di Maria De Filippi? Verrà lasciato spazio ai giovani o l’attenzione sarà ancora una volta incentrata sulle avventure dei cavalieri e delle dame del trono Over?

Oggi le esterne di Lavinia e Federico

Probabilmente oggi verrà lasciato spazio, ancora una volta, ai giovani. Alessio si è dichiarato per Lavinia, ma lei ha portato in esterna un altro corteggiatore: sarà Francesco? Come è andata la conoscenza? E ancora, spazio a Federico Dainese, ex corteggiatore ora in veste di tronista: riuscirà a trovare l’amore sotto i riflettori?

Alessandro si dichiara per Ida Platano

Verrà poi dato spazio alle avventure del trono Over? Protagonisti potrebbero essere, ancora una volta, Alessandro Vicinanza, Roberta e Ida. Il giovane è davvero innamorato di Ida? O ha deciso di archiviare la storia e voltare pagina? Non ci resta che scoprirlo seguendo l’ultima puntata della settimana, che come sempre andrà in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5!

Dove vedere le repliche

Tutte le repliche di Uomini e Donne sono visibili su LA5 a partire dalle 19.40 circa, ma le puntate sono disponibili anche in streaming sul sito WittyTv.