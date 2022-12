Uomini e Donne, anticipazioni 15 dicembre 2022: ultime news su Armando, le esterne di Lavinia e Federico, trono over o classico oggi?

La settimana sta per giungere al capolinea ma niente e nessuno toglierà ai telespettatori di Canale 5 l’appuntamento fisso e imperdibile con Uomini e Donne, il dating show che appassiona, ormai da anni, il pubblico della fascia pomeridiana. Dopo aver visto al centro dello studio, ancora una volta, Riccardo Guarnieri e Gloria, con quella storia forse mai iniziata e già finita, oggi Maria De Filippi su chi e su quale storia punterà i riflettori? Si tornerà a parlare di dame e cavalieri o verrà lasciato spazio ai giovani tronisti, che sono lì per cercare l’amore?

Armando conosce due nuove dame a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, stando alle anticipazioni Maria De Filippi, padrona indiscussa del dating show, darà spazio ad Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile del trono Over. Dopo aver archiviato la storia con Cristina per incompatibilità e la conoscenza con Antonella, Armando ha deciso di mettersi ancora una volta in gioco. E oggi, per lui, arriveranno tre nuove dame: solo due, però, conquisteranno la sua attenzione. Tra di loro si nasconde la fortunata? Chissà…

L’esterna di Lavinia con Alessio, il bacio di Federico e Carola

Ma non finisce qui. La padrona di casa, come sempre, potrebbe fare un ‘mix’ di storie ed emozioni e lasciare spazio anche oggi ai tronisti. E, soprattutto, al percorso di Lavinia e Federico Nicotera. La prima sta continuando a conoscere Alessio Corvino: i due hanno fatto un’esterna emozionante a Caserta, la città del ragazzo e tra i due la complicità non sembra mancare. Federico, invece, è uscito di nuovo con Carola e tra i due è scattato il secondo bacio. Alice, la ‘rivale’, non si è presentata. Federico riuscirà a chiarire con lei e a farle capire il suo interesse? Non ci resta che seguire la puntata di oggi per scoprirlo, come sempre a partire dalle 14.45 su Canale 5!