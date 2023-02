Uomini e Donne, anticipazioni 17 febbraio: ultime news su Federico e Carola, Riccardo e Michela, cosa vedremo oggi

Ultimo giorno della settimana e ultimo appuntamento, come ogni venerdì che si rispetti, con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Dopo aver visto al centro dello studio Ivan, un nuovo cavaliere che ha dichiarato di avere interesse anche per l’opinionista Tina Cipollari, mettendola davvero in imbarazzo, oggi la puntata si aprirà con il confronto, acceso, tra Federico Nicotera e Carola. Il tronista sembra essere a un passo dalla scelta, ma le discussioni non mancano. E c’è chi in studio continua a mettere in dubbio l’interesse di Carola: prova davvero un sentimento? E perché si comporta così?

Federico tra Carola e Alice oggi a Uomini e Donne

Carola la scorsa settimana ha deciso di lasciare lo studio in lacrime, Federico l’ha cercata e con non poca difficoltà i due si sono confrontati. In studio, però, c’è chi mette in dubbio il reale interesse di Carola: è lì per le telecamere o per il mondo del web? Nonostante le critiche, Federico continua il suo percorso e oggi deciderà di ballare con Carola. Nonostante Alice seduta sulle poltrone e nonostante gli attacchi di panico di quest’ultima. Come andrà a finire questo trono? La prossima settimana, molto probabilmente, si registra la scelta!

Le esterne di Lavinia con Alessio Campoli e Alessio Corvino

Ma non finisce qui. Oggi la padrona di casa darà spazio anche alla tronista Lavinia, che ha portato in esterna Alessio Corvino. L’altro, il rivale, Campoli, le ha fatto un videomessaggio in cui si dice contento della conoscenza. E i baci, con entrambi, non sono mancati. Anche lei è a un passo dalla scelta?

Michela, Armando e Riccardo, ultime news

Quando al trono over, invece, i protagonisti saranno Michela, Armando e Riccardo. La nuova dama del parterre femminile sta conoscendo meglio Riccardo, ma le discussioni in studio non mancano: lei aveva frequentato per un periodo anche Armando. Che non sembra aver digerito bene la chiusura del rapporto. Tutto questo, e molto altro, oggi pomeriggio a Uomini e Donne, a partire dalle 14.45!