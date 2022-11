Uomini e Donne, anticipazioni 17 novembre 2022: ultime news su Gemma, le esterne di Federico, trono over o classico oggi

La settimana sta per giungere al capolinea, ma anche oggi, di giovedì, torna l’appuntamento imperdibile su Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico. Dopo aver visto al centro dello studio, ancora una volta Ida Platano e Alessandro, tra varie polemiche e battibecchi con Riccardo Guarnieri, oggi cosa succederà nel salotto di Maria De Filippi? Si tornerà a parlare di dame e cavalieri o la padrona di casa lascerà spazio ai tronisti e alle loro nuove esterne?

Gemma Galgani e la conoscenza con Giovanni

Oggi pomeriggio, molto probabilmente, verrà lasciato spazio a Gemma Galgani, la dama di Torino che da anni è protagonista di Uomini e Donne. Lei è alla ricerca dell’amore: continua a mettersi in gioco e ha deciso di conoscere meglio Giovanni, un uomo che era rimasto stupito dalla sua bellezza e dalla sua intelligenza. Giovanni ha 74 anni, è più grande di Gemma di poco. Sappiamo che è di Eboli, ma che ha vissuto per anni, circa 10, a Torino, città della dama di Uomini e Donne. Ora è in pensione, ma ha lavorato come parrucchiere per uomo, anche a Sestriere. Molti suoi parenti, invece, vivono a Torino. Nonostante questo, però, pare che la conoscenza tra i due si sia interrotta. Tra non poche polemiche in studio con gli opinionisti.

Le esterne di Federico Nicotera

Spazio, poi, ai tronisti. E probabilmente si parlerà di Federico Nicotera, l’ingegnere romano che ha deciso di mettersi in gioco con la speranza di trovare la ragazza adatta a lui. Federico ha già baciato più volte Alice, ma sembra sempre più coinvolto e preso da Carola. Nonostante tra i due, spesso, ci siano delle incomprensioni. Come sarà andata la nuova esterna?

Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne

Come sempre anche oggi, quasi a conclusione della settimana, ci sarà un mix nel salotto di Maria De Filippi. Si lascerà spazio a dame e cavalieri del trono Over, con le ultime novità su Ida e Alessandro, ma anche ai tronisti. Non ci resta che attivare il conto alla rovescia e aspettare la puntata di oggi, in onda in streaming e su Canale 5 a partire dalle 14.45!