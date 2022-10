Uomini e Donne, anticipazioni 17 ottobre 2022: l’esterna di Fede con Noemi, ultime news su Ida, cosa vedremo oggi (trono over o classico)

Inizia una nuova settimana. E inevitabilmente su Canale 5 ritornano gli appuntamenti, imperdibili, con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma oggi i riflettori saranno puntati sul trono Over, tra dame e cavalieri, o sulle esterne dei tronisti, che sono lì per cercare l’amore? L’ultima puntata si è conclusa con al centro dello studio il tronista Federico Dainese, che ha avuto un battibecco con la corteggiatrice Monica: i due riusciranno a trovare un compromesso e a conoscersi meglio?

Il tronista Fede tra Noemi e Monica

La puntata di oggi si aprirà con l’esterna del tronista Fede, che ha deciso di portare fuori la bella napoletana Noemi, che ha lavorato come cameriera a Londra. Tra i due la conoscenza come procede? L’attrazione fisica c’è, è palpabile. E lo sa bene anche Monica, l’altra corteggiatrice che in studio dovrà assistere alla loro esterna.

Le esterne di Lavinia oggi a Uomini e Donne

Dopo aver visto le esterne dei due tronisti uomini, oggi molto probabilmente verrà lasciato spazio anche a Lavinia, la tronista romana che ha deciso di mettersi in gioco. E di trovare l’amore sotto i riflettori. La bella romana ha portato in esterna Francesco? Si sarà lasciata andare?

Ultime novità su Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Protagonisti di questa puntata potrebbero essere anche i cavalieri e le dame del trono Over. Spazio, quindi, potrebbe essere lasciato a Ida Platano, che ha deciso di conoscere meglio Claudio. E ad Alessandro Vicinanza, sua ex fiamma, che vorrebbe approfondire la conoscenza con Roberta Di Padua.