Uomini e Donne, anticipazioni 22 marzo 2022: lite in studio tra Armando Incarnato e Diego Tavani

Prima al centro dello studio il siparietto divertente (ma pungente) tra Tina Cipollari e l’arzilla Pinuccia, poi buona parte della trasmissione tutta incentrata su Ida e Alessandro. Lei, la dama del parterre femminile, non ha nascosto di essere innamorata, mentre lui, il ragazzo di Salerno che l’ha stregata, è ancora un po’ lontano da quei sentimenti. Prova una grande attrazione fisica sì, ma forse le troppe responsabilità di Ida lo spaventano, tra lavoro, distanza e un figlio. E’ questo quello che è successo ieri a Uomini e Donne, il dating show che oggi pomeriggio tornerà con una nuova e imperdibile puntata: cosa succederà? I riflettori su chi saranno puntati?

L’addio definitivo di Ida ad Alessandro

Stando alle anticipazioni pare che Ida, dopo aver ammesso di essere innamorata di Alessandro, abbia deciso di prendere, ancora una volta, le distanze. E di chiudere definitivamente la storia. Insomma, l’ennesima delusione per la dama del parterre femminile, che fa fatica a trovare l’uomo giusto, quello in grado di amarla con tutti i suoi pregi e difetti, quello che riesce a supportarla e a farle superare le sue paure. Per consolarla la padrona di casa, Maria De Filippi, chiamerà il ballerino Umberto Gaudino in studio: ci sarà un ballo? Ida ritroverà, seppur per poco, il sorriso?

Lo scontro tra Diego e Armando

Continuerà poi il racconto del Trono Over e protagonisti, a quanto pare, saranno Diego Tavani e Armando Incarnato. Da una parte il cavaliere romano che non riesce a trovare l’amore, dall’altra uno dei personaggi di spicco del programma, sempre discusso e chiacchierato: cosa sarà successo tra i due? Pare che Armando abbia iniziato a frequentare Alessandra, ex fiamma di Diego: sarà forse questo il motivo del violento scontro in studio?

Matteo Ranieri tra Federica e Valeria

Probabilmente, Maria De Filippi poi darà spazio al trono dei giovani, in particolar modo a quello di Matteo Ranieri, sempre più diviso tra le due corteggiatrici Federica e Valeria. Prima la grande complicità, poi l’eliminazione di Federica e la decisione di andare a Napoli per ‘riprenderla’: i due avranno ritrovato la serenità? Dall’altra parte la new entry Vittoria, con la quale Matteo ha instaurato fin da subito un bel rapporto. Insomma, la scelta finale pare si nasconda proprio tra loro due: chi siederà sulla poltrona, dirà il fatidico sì e ballerà con il tronista sotto una pioggia di petali?