Uomini e Donne, anticipazioni 22 marzo 2023: ultime news su Silvio e Gemma, il trono di Nicole

Dopo aver visto al centro dello studio Lavinia discutere con Alessio Corvino, il suo corteggiatore, per le varie segnalazioni che vedono il ragazzo spesso al fianco della ex compagna, e dopo aver visto le esterne di Luca, il nuovo tronista che sta conoscendo meglio Alessandra e Ilaria, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio a dame e cavalieri del trono Over o si tornerà a parlare dei giovani? Ecco tutte le anticipazioni di oggi, mercoledì 22 marzo 2023.

Gemma e Silvio oggi a Uomini e Donne

Molto probabilmente nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, si tornerà a parlare di Gemma Galgani, la dama di Torino che sta conoscendo meglio, ormai da settimane Silvio. Lui vorrebbe chiudere il rapporto, ma i due hanno deciso di prendersi del tempo e di aspettare ancora un po’: Silvio è un po’ spinto, lei vorrebbe un corteggiamento romantico. Riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Armando contro Paola

Ma non finisce qui. Oggi, forse, si parlerà anche di Paola, la dama del trono Over che avrà un’accesa discussione con Armando Incarnato, uno dei cavalieri più chiacchierati del parterre maschile. Secondo lui Paola, un po’ come Desdemona, ha alle spalle un manager: sarà davvero così? Le polemiche non mancheranno!

Il trono di Nicole e le sue esterne

Dopo il trono Over forse si parlerà anche dei giovani e i riflettori verranno puntati su Nicole, la tronista che è all’inizio del suo percorso. Stando alle anticipazioni, lei ha portato in esterna Carlo, un nuovo corteggiatore, ma è uscita anche con Andrea Foriglio, uno dei ragazzi più discussi. Come reagirà il rivale Cristian? Per lei, inoltre, è arrivato un nuovo corteggiatore, che sembra quasi perfetto, un principe. Chissà come andrà a finire il suo percorso, che è agli inizi!