Uomini e Donne, anticipazioni 26 gennaio 2023: ultime news su Alessandro, le esterne di Lavinia e Federico, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto la prima parte della sfilata delle dame del trono over, oggi torna l’appuntamento imperdibile, a partire dalle 14.45, con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà nella puntata di oggi? La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio ancora ai protagonisti del trono over o si tornerà a parlare di Lavinia e Federico, i due giovani tronisti che sono lì per cercare l’amore? Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Chi ha vinto la sfilata a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi si ripartirà dalla sfilata, che ancora non si è conclusa. Sulla passerella, infatti, abbiamo visto Gloria, che ha ottenuto voti alti, Gemma, che ha scatenato non poche polemiche tra gli opinionisti, Roberta, che ha fatto parlare per il suo ‘siparietto’ con Riccardo e Pamela. Oggi, quindi, si ripartirà da lì e vedremo le altre dame sfilare. Stando alle anticipazioni, a vincere sarà Gloria, che ha conquistato tutti con il suo abito rosso, così seducente.

Alessandro e i film porno, cosa ha detto Paola

Ma non finisce certo qui. Oggi si tornerà a parlare, durante la sfilata, di Alessandro, il cavaliere di San Giorgio a Cremano che sta conoscendo meglio Gemma e Pamela. Tra non poche discussioni. Paola, ex fiamma, farà una rivelazione inedita, che stupirà tutti, anche la De Filippi: il cavaliere, da giovane, avrebbe girato dei filmati porno amatoriali con gli amici, quando aveva 20 anni. E, quindi, si aprirà il dibattito in studio con Gianni, l’opinionista del dating show, che accuserà la donna di screditare Alessandro solo perché accecata dalla gelosia.

Le esterne di Lavinia e Federico, cosa è successo

Non è detto, ma non si può escludere che oggi si torni a parlare anche del trono dei giovani. E, quindi, di Lavinia, sempre più indecisa tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, e di Federico Nicotera, che deve fare la sua scelta. E che si nasconde tra Alice e Carola. Non mancheranno i colpi di scena, quindi l’appuntamento è per oggi su Canale 5, a partire dalle 14.45!