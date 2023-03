Uomini e Donne, anticipazioni 27 marzo 2023: ultime news su Silvio e Gemma, il trono di Lavinia, cosa vedremo oggi

Inizia una nuova settimana e i fan di Uomini e Donne possono tirare un sospiro di sollievo: anche oggi, lunedì 27 marzo, il dating show più amato e seguito di sempre, che vede alla conduzione da anni Maria De Filippi, andrà in onda. E non mancheranno i colpi di scena. Dopo la sfilata delle dame di venerdì scorso, tra non poche discussioni, i riflettori saranno puntati sul trono Over o si lascerà spazio ai giovani tronisti? C’è chi è all’inizio del percorso e chi, come Lavinia, è a un passo dalla scelta. Ecco tutte le anticipazioni!

Silvio e Gemma a Uomini e Donne, cosa è successo

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, oggi la puntata si aprirà con il trono Over. E, più precisamente, con Silvio e Gemma. I due hanno trascorso la settimana insieme, a casa di lui: tutto è andato bene, poi però quando il cavaliere si è seduto sul divano, Gemma si è bloccata. Non c’è feeling? A quanto pare, Silvio ha deciso di conoscere due dame, che hanno chiamato la trasmissione per lui. E questo getterà nello sconforto la Galgani. L’opinionista Tina non si risparmierà e la attaccherà. Insomma, non mancheranno le polemiche e i colpi di scena: la conoscenza si interromperà? Chissà…

Il trono di Lavinia e l’esterna con Alessio Corvino

Per quanto riguarda il trono classico, invece, molto probabilmente si parlerà della tronista Lavinia. Lei ha portato in esterna Alessio Corvino, che la scorsa settimana non si era presentato in studio. Hanno chiarito, ma non c’è stato nessun bacio. Il ‘rivale’ Campoli, invece, è sempre più convinto di non essere la scelta. La sensazione sarà giusta?

Il bacio di Andrea e Nicole a Uomini e Donne

Spazio, poi, alla tronista Nicole. Lei, che è all’inizio del suo percorso, ha portato in esterna Carlo e Andrea. E con quest’ultimo c’è stato un bacio passionale. Sarà lui la scelta? Chissà…è ancora troppo presto per dirlo. Non ci resta che seguire la puntata, a partire dalle 14.45, per scoprire cosa succederà in studio!