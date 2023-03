Uomini e Donne, anticipazioni 29 marzo 2023: ultime news su Armando, Nicole e Andrea, trono over o classico oggi

Dopo aver visto il siparietto, per molti divertenti, tra l’opinionista Tina e Gemma Galgani, in lacrime dopo il battibecco con il suo corteggiatore Silvio, e dopo aver visto al centro dello studio la tronista Lavinia, a un passo dalla scelta, con Alessio Corvino e Alessio Campoli, oggi torna Uomini e Donne. E nel salotto del dating show più amato e seguito di sempre non mancheranno i colpi di scena. Tra grandi emozioni, nuove conoscenze, scontri e storie d’amore. Ecco tutte le anticipazioni di oggi, mercoledì 29 marzo.

Il trono di Nicole e il bacio con Andrea Foriglio a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata registrata sabato scorso, il 25 marzo. E, molto probabilmente, la padrona di casa Maria De Filippi punterà i riflettori su Nicole, la tronista di Roma che è all’inizio del suo percorso e che da sempre ha dimostrato di avere forza, carattere e determinazione. La bella Nicole ha portato in esterna Carlo, un ragazzo garbato, elegante, che sembra quasi perfetto, e Andrea Foriglio, l’osteopata molto discusso e chiacchierato. Con quest’ultimo c’è stato un bacio passionale. Come avrà reagito Carlo? Ci saranno colpi di scena improvvisi? Chissà…

Una nuova dama per Armando Incarnato

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni per Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre, oggi arriverà una nuova dama, una ragazza che lui deciderà di conoscere. Sarà la volta buona? Riuscirà a mettere un punto alla frequentazione con Cristina e ad andare avanti?

Non ci resta che aspettare, pazientare ancora un po’, e seguire la puntata di oggi di Uomini e Donne, che andrà in onda come sempre a partire dalle 14.45 circa. Tra scontri, confronti accesi, polemiche. E tante risate, che non mancano mai nel salotto di Maria De Filippi!