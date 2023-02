Uomini e Donne, anticipazioni 3 febbraio 2023: il trono di Lavinia, ultime news su Claudio e Riccardo, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Biagio, che è stato ‘mollato’ da Clea e che vorrebbe continuare a conoscere meglio Carla (e non solo), e dopo aver visto l’esterna emozionante di Federico con Alice, che ha ricevuto una proposta di lavoro da Maria De Filippi, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più seguito e amato di sempre. La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà sui tronisti, quindi su Lavinia, che è ancora indecisa tra Alessio Corvino e Alessio Campoli? Ecco tutte le anticipazioni.

Lavinia e le esterne oggi a Uomini e Donne

Oggi stando alle anticipazioni si tornerà a parlare dei giovani. E, quindi, di Lavinia, la ragazza romana che è nello studio da settembre, alla ricerca della persona giusta. Lavinia, dopo le varie incomprensioni e le discussioni, ha portato in esterna entrambi i suoi corteggiatori, Alessio Corvino, ragazzo napoletano, e Alessio Campoli, romano che ha voluto lei in trasmissione. Con entrambi ci sono stati dei baci, ma nel salotto televisivo non mancheranno le polemiche. E i colpi di scena sono dietro l’angolo!

Claudio chiude con Gemma, ultime news su Riccardo e Gloria

Ma non finisce certo oggi. Oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare anche di Claudio, il nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, che ha colpito Gemma Galgani, ma anche l’opinionista Tina Cipollari. Nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni, Claudio chiuderà la sua relazione con Gemma, come reagirà Tina? Quanto a Riccardo e Gloria, invece, si tornerà a parlare della loro storia e Riccardo non negherà che il suo sentimento sia sempre più vicino all’amore. Cosa dirà Gloria? Riusciranno a trovare un punto d’incontro?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne, il dating show che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45!