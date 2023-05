Uomini e Donne, anticipazioni 3 maggio 2023: oggi il trono di Nicole, le esterne con Carlo e Andrea

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, che ha deciso di chiudere la conoscenza con Giuseppe, e Carla, che non ha certo parlato bene di Claudio P., oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con un unico obiettivo, quello di mettersi alla prova e innamorarsi. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi, mercoledì 3 maggio 2023? Ecco tutte le anticipazioni con l’appuntamento a partire dalle 14.45.

La tronista Nicole e le esterne con Carlo e Andrea oggi a U&D

Dopo la furiosa discussione, l’ennesima, tra il cavaliere Elio, che stava conoscendo meglio Paola Ruocco, e l’opinionista Tina Cipollari oggi andrà in onda la seconda parte della puntata, che è stata registrata sabato scorso. E, molto probabilmente, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi punterà i riflettori sul trono dei giovani, quindi sulla tronista Nicole, che sembrerebbe essere a un passo dalla scelta. Nicole Santinelli ha portato in esterna i suoi due corteggiatori: Carlo Alberto e l’osteopata romano Andrea Foriglio. Due esterne molto belle, passionali e con entrambi ci sono stati dei baci.

L’opinionista Gianni Sperti contro Andrea Foriglio

Nicole ha portato in esterna entrambi, ci sono stati dei baci, ma le tensioni e le polemiche non mancheranno. L’opinionista Gianni Sperti non le manderà certo a dire e parlerà di Andrea Foriglio: lui non crede al corteggiatore, alla vista del bacio con Carlo Alberto non ha avuto reazioni. Ci saranno colpi di scena?

Trono Over oggi a Uomini e Donne

Esterne, tronisti, discussioni, ma anche dame e cavalieri del trono Over. Si tornerà a parlare di Elio, il cavaliere che sta discutendo da giorni con l’opinionista Tina? I due riusciranno a trovare un punto di incontro? Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprire cosa accadrà in studio.