Uomini e Donne, anticipazioni 30 gennaio 2023: ultime news su Alessandro e Biagio, chi è la nuova tronista

Nuova settimana, penultimo giorno del freddo mese di gennaio e classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5, a partire dalle 14.45, con Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo aver visto al centro dello studio Federico, sempre più in crisi e indeciso tra Carola e Alice, e la tronista Lavinia in lacrime perché non si sente corteggiata dai suoi ragazzi, oggi la padrona di casa, Maria De Filippi, cosa deciderà di fare? Lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over, dopo la sfilata? O si tornerà sui giovani? Ecco tutte le anticipazioni.

Alessandro chiuse con Gemma, crisi tra Biagio e Carla a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi la puntata si aprirà con il trono over. E non mancheranno i colpi di scena. Molto probabilmente si tornerà a parlare di Alessandro, il cavaliere napoletano molto discusso e chiacchierato nelle ultime settimane. Lui, nella puntata di oggi, chiuderà la conoscenza con Gemma e si concentrerà su Pamela. Come reagirà la dama torinese? E cosa succederà in studio? Le polemiche, quasi sicuramente, non mancheranno. Ma non finisce qui. Protagonista della puntata potrebbe essere anche Biagio, il cavaliere che sta conoscendo meglio Carla. Ma proprio con quest’ultima le cose non sembrano andare bene, al punto che voleranno gli ‘schiaffi’ al centro studio. A quanto pare Carla è gelosa perché Biagio starebbe sentendo anche un’altra donna, Cloa.

Presentata la nuova tronista

Probabilmente oggi i telespettatori vedranno sul piccolo schermo anche la nuova tronista, Nicole. Sì perché i troni di Federico e Lavinia stanno per terminare e i due sono a un passo dalla scelta. Come andranno a finire? E chi sceglieranno? Federico è sempre più indeciso tra Carola, con la quale ha fatto una bellissima esterna, e Alice, che è sempre più arrabbiata e delusa. Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per scoprirlo!