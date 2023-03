Uomini e Donne, anticipazioni 30 marzo 2023: le esterne di Luca, ultime news su Silvio e Gemma, trono over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio ancora una volta Silvio e Gemma, che ormai sembrano ai ferri corti, e le esterne di Nicole, la tronista che si è lasciata andare in un lungo e passionale bacio con il corteggiatore Andrea Foriglio, oggi, di giovedì, torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi, padrona di casa del salotto televisivo, punterà i riflettori su dame e cavalieri o si tornerà a parlare dei giovani? Tutti, d’altra parte, sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi.

Silvio e Gemma chiudono la frequentazione oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, dall’esperto Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda una prima parte della puntata registrata domenica 26 marzo scorso. Molto probabilmente, quindi, si parlerà di Gemma Galgani e Silvio Venturato: i due continueranno a discutere al centro dello studio, poi Silvio deciderà di lasciare definitivamente il programma. E Maria De Filippi inviterà i due a salutarsi in modo pacifico, nel rispetto di quel poco che c’è stato.

Gianni contro Armando Incarnato

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni, molto probabilmente si parlerà anche di Armando Incarnato, il cavaliere che oggi deciderà di chiudere la conoscenza con Sara, la dama che aveva chiamato la trasmissione per lui. In studio, quindi, inevitabilmente ci saranno delle discussioni e degli scontri con Gianni e Tina, i due opinionisti. Aurora e Paola, le due dame, avranno qualcosa da dire: come andrà a finire?

Luca elimina Ilaria, l’esterna con Alessandra

Nella puntata di oggi, probabilmente, si parlerà anche del trono di Luca Daffrè, che è all’inizio del suo percorso. Lui ha portato in esterna Alessandra e tutto è andato bene, ma ha poi deciso di eliminare Ilaria, l’altra corteggiatrice. Riuscirà a trovare l’amore? Mentre lui è all’inizio, la ‘collega’ Lavinia ha dichiarato che presto sceglierà, forse nelle registrazioni di sabato 1 e domenica 2 aprile. Chissà!