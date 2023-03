Uomini e Donne, anticipazioni 31 marzo 2023: le esterne di Luca, ultime news su Armando, trono over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Silvio e Gemma, che hanno deciso di chiudere la relazione (tra non poche polemiche) e Lavinia, che ha finalmente detto ai suoi corteggiatori, Alessio Corvino e Alessio Campoli, di essere pronta per la scelta (che verrà registrata nel weekend), è tutto pronto per l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show che da tempo appassiona il pubblico. Tra storie d’amore, confronti, scontri, discussioni e risate. Così come grandi emozioni. Ma cosa succederà oggi? Maria De Filippi lascerà spazio al tronista Luca Daffrè o si tornerà a parlare di dame e cavalieri del trono Over? Ecco tutte le anticipazioni.

Luca Daffrè elimina Ilaria oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate come sempre dall’esperto Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata registrata domenica scorsa, il 26 marzo. E, molto probabilmente, Maria De Filippi lascerà spazio a Luca Daffrè, il tronista che è all’inizio del suo percorso. Il volto noto della trasmissione ha portato in esterna Alessandra, ma ha deciso di eliminare Ilaria. Come avrà reagito quest’ultima?

Armando Incarnato manda via Sara, le polemiche con Gianni

Ma non finisce certo qui. Stando alle anticipazioni un protagonista della puntata sarà Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. L’uomo ha deciso di eliminare Sara, la ragazza che aveva chiamato la redazione per conoscerlo meglio. E da qui partiranno le polemiche: Gianni Sperti, l’opinionista Tina, ma anche Aurora Tropea e Paola si scaglieranno contro Armando. E, quindi, non mancheranno i colpi di scena: lui come si difenderà?

Una nuova dama per Riccardo Guarnieri

A Uomini e Donne, poi, arriverà una nuova dama per Riccardo Guarnieri. Lui, archiviata la conoscenza con Gloria e dopo il rifiuto di Cristina, ha deciso di mettersi in gioco e di conoscere un’altra donna. Sarà la volta buona? Non ci resta che seguire la puntata di oggi per scoprire cosa succederà!