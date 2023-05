Uomini e Donne, anticipazioni 4 maggio 2023: ultime news su Gabriella e Claudio, Tina contro Elio, trono Over o classico oggi

Nuovo giorno e nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto al centro dello studio la tronista Nicole, che ha portato in esterna sia Andrea che Carlo, oggi torna la trasmissione di Maria De Filippi. E l’appuntamento è fisso, immancabile, da non perdere. Protagonisti, a partire dalle 14.45, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì per mettersi in gioco e innamorarsi. Ma i riflettori su chi saranno puntati? Si parlerà del trono Over o si lascerà spazio a Luca e Nicole, che sono a un passo dalla scelta? Ecco tutte le anticipazioni di giovedì 4 maggio.

Carla contro Claudio, ultime news su Gabriella oggi a U&D

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la prima parte della puntata registrata domenica scorsa. E, molto probabilmente, si inizierà col trono Over, quindi con Claudio e Gabriella. Il cavaliere, dopo la discussione con Carla, ha deciso di conoscere meglio Gabriella e tra i due è scattato un bacio. Ma come reagirà Carla? Le polemiche e le tensioni non mancheranno.

Nuova dama per Armando, scontro Tina-Elio

Ma non finisce qui. Protagonista della puntata anche Armando Incarnato, che sta conoscendo meglio una nuova dama e le cose, per fortuna, sembrano andare bene. Nonostante questo, però, non mancheranno le discussioni tra il cavaliere e Gianni e alla domanda: ‘Tu che lavoro fai?’ la risposta sarà una: putiferio. Tensioni anche tra Tina ed Elio, ex cavaliere di Gemma e Paola.

Le esterne di Luca e Nicole oggi a Uomini e Donne?

Per il trono di Luca e Nicole, invece, bisognerà pazientare ancora un po’. Stando alle anticipazioni, Nicole scoppierà in lacrime: non vede reazioni dai suoi corteggiatori. Luca, invece, sta conoscendo meglio Camilla e c’è stato il primo bacio con Alessandra. Insomma, le scelte si avvicinano, il tempo stringe!