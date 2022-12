Uomini e Donne, anticipazioni 6 dicembre 2022: l’esterna di Federico, ultime news su Carola, trono over o classico oggi?

Dopo aver visto al centro dello studio Biagio Di Maro, il cavaliere napoletano più discusso e chiacchierato del parterre maschile, che ha chiuso la relazione con Silvia non prima, però, di aver trascorso con lei una notte in intimità. E dopo aver visto Federico Dainese, tronista criticato dagli opinionisti per le sue esterne ‘leggere’, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio al trono over e l’attenzione sarà tutta sull’altro tronista, Federico Nicotera? L’appuntamento, come sempre, è a partire dalle 14.45.

L’esterna emozionante di Federico con Alice

Oggi pomeriggio, molto probabilmente, si tornerà a parlare dei giovani. E, quindi, di Federico Nicotera, l’ingegnere romano con un passato difficile alle spalle e che dimostra molti anni in più rispetto ai suoi 25 e ai suoi coetanei. Il tronista, dopo aver eliminato Lucrezia con la quale l’attrazione fisica non mancava, ha preferito concentrarsi su due ragazze: da una parte la 21enne Carola, che difficilmente riesce a lasciarsi andare, dall’altra Alice, una giovane di Siena che ha stregato Nicotera dal primo momento. Stando alle anticipazioni, lui ha portato in esterna Alice, dopo gli alti e i bassi e le incomprensioni, e si è raccontato a cuore aperto. Facendo commuovere tutti, un po’ meno Carola che ha dovuto guardare tutto da spettatrice.

La reazione di Carola

Carola non ha certo reagito bene. Terminata l’esterna, infatti, ha chiesto spiegazioni. Quasi con prepotenza e poca sensibilità, al punto che Maria De Filippi ha cercato di farla riflettere: Federico si era lasciato andare, aveva commosso tutti e lei, forse, doveva capire di più. Carola, messa alle strette, scoppierà a piangere. Cosa succederà in studio?

La sfilata del trono Over

Ma non finisce qui. Oggi, molto probabilmente, si tornerà anche sul trono over. E sulle sfilate delle dame: a trionfare sarà Cristina, ex fiamma di Armando. Come sempre, quindi, anche oggi ci sarà un mix tra trono over e trono classico. Tutti sono lì con un obiettivo: innamorarsi.