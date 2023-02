Uomini e Donne, anticipazioni 6 febbraio 2023: i troni di Lavinia e Federico, ultime news su Riccardo e Gloria, le esterne di Nicole

Una nuova fredda settimana di febbraio ha preso il via e oggi, dopo la pausa del fine settimana, su Canale 5 torna in onda Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico e che vede da anni, ormai, alla conduzione Maria De Filippi. Tra dame e cavalieri del trono over e giovani, tutti sono lì con un obiettivo: innamorarsi. Dopo aver visto al centro dello studio Lavinia, che si sente poco corteggiata da Alessio Corvino e Alessio Campoli, oggi pomeriggio su chi verrà puntata l’attenzione? Ecco tutte le anticipazioni!

Lavinia e le esterne della mamma, il trono di Federico

Oggi pomeriggio, stando alle anticipazioni che circolano in rete, probabilmente si tornerà a parlare di Lavinia, che ha deciso di mandare in esterna con i suoi corteggiatori la mamma. Come avranno reagito Alessio Campoli e Alessio Corvino? Federico, invece, è uscito in esterna con Alice e con Carola: i baci non sono mancati, ma la scelta sembra ancora lontana.

Le prime esterne della tronista Nicole

Ma non finisce qui. Oggi si lascerà spazio anche alla nuova tronista Nicole, che ha portato in esterna tre ragazzi, tra cui anche l’osteopata Andrea, che somiglia molto a Davide Donadei. Come sarà andata?

Biagio e Carla, Riccardo e Gloria

Spazio, poi, ai protagonisti del trono over. Biagio ha deciso di chiudere definitivamente con Carla, mentre tra Riccardo e Gloria le tensioni non mancano. Lei in studio porterà gli screenshot di una ragazza di 21 anni, che aveva commentato le foto di Riccardo. C’è qualcosa tra di loro? Lui come si difenderà? Ai ferri corti, invece, Alessandro, il cavaliere di San Giorgio a Cremano, e Pamela: tra i due le cose non sembrano funzionare, si arriverà al capolinea?

Non ci resta che seguire la puntata di oggi per iniziare al meglio la nuova settimana. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, su Canale 5. La puntata si potrà vedere anche in streaming o in replica su LA5.