Uomini e Donne, anticipazioni 7 febbraio 2023: ultime news su Riccardo e Gloria, i troni di Federico e Nicole oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Biagio, che ha deciso di chiudere la storia con Carla, tra non poche discussioni e lacrime di delusione della dama, e dopo aver visto la mamma di Lavinia in esterna, inaspettatamente, con i corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli, oggi andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La padrona di casa lascerà spazio al tronista Federico, che sembrerebbe essere a un passo dalla scelta, o si tornerà a parlare dei protagonisti del trono Over? Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

Gloria, Riccardo e gli screenshot oggi a Uomini e Donne

Archiviata la ‘parentesi’ Lavinia oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Gloria e Riccardo, i due protagonisti del trono Over che tra tira e molla stanno continuando a frequentarsi. Oggi, però, in studio Gloria porterà dei messaggi: pare che una ragazza di 21 anni abbia contattato Riccardo e che lui abbia risposto. Cosa succederà in studio? L’opinionista Gianni, come sempre, sarà chiamato a controllare il telefono del cavaliere. Gloria, però, è sicura: vuole allontanarsi da Riccardo. Lui, invece, pare stia iniziando a provare un sentimento più forte. Come andrà a finire?

Alessandro chiude con Pamela

Ma non finisce qui. Restando sempre nel trono Over, oggi forse verrà lasciata la parola ad Alessandro, il cavaliere di San Giorgio a Cremano che dopo aver conosciuto diverse donne, tra cui Gemma, ha deciso di concentrarsi su Pamela. Tra i due, però, le cose non sembrano andare bene e le incomprensioni non mancano. La frequentazione è al capolinea?

Il trono di Federico Nicotera e le esterne di oggi di Nicole

Spazio, poi, ai giovani. Federico ha portato in esterna sia Alice che Carola e con le due ci sono stati dei baci. La scelta sembra sempre più vicina, ma come reagiranno le due ‘rivali’ in amore? La De Filippi potrebbe lasciare spazio anche alla nuova tronista Nicole, che ha deciso di uscire con Andrea, l’osteopata romano che aveva colpito Roberta. Non ci resta che seguire la puntata di oggi per scoprirlo!