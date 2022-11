Uomini e Donne, anticipazioni 7 novembre 2022: ultime news su Ida, Alessandro e Riccardo, le esterne dei tronisti, trono over o classico oggi

Inizia una nuova settimana e l’appuntamento su Canale 5 per i telespettatori è solo uno: è quello con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Dopo aver visto al centro dello studio Ida e Alessandro, che continuano a far parlare e a discutere, e l’eliminazione del corteggiatore Gabriele, che è stato chiaro con Federica e ha preferito alzarsi e andare via, oggi cosa succederà nel salotto? Ci sarà spazio per le esterne degli altri tronisti o si tornerà su dame e cavalieri del trono Over?

Oggi l’ennesimo confronto tra Ida, Alessandro e Roberta a Uomini e Donne

Dopo aver visto Alessandro Vicinanza, il cavaliere di Salerno, abbandonare lo studio inseguito dalla sua ‘Ida’, oggi cosa succederà nel salotto di Maria De Filippi? I due rientreranno per spiegare cosa sta succedendo? Ci sarà, molto probabilmente, un altro confronto acceso con Roberta, l’ex fiamma di Alessandro, che è stata poi sedotta e abbandonata. Sì, perché il ragazzo, che sembrava molto attratto dalla dama di Cassino, si è dichiarato a Ida Platano. E l’ombra di quella donna, che era già fidanzata con Riccardo, torna nella vita di Roberta. Lei, però, è convinta che sia solo una strategia.

Riccardo Guarnieri, invece, come reagirà? Riuscirà a dimenticare il passato e ad andare avanti?

Le esterne di Lavinia e Federica

Oggi, poi, si tornerà a parlare dei giovani e verrà dato spazio alle esterne dei tronisti. Venerdì abbiamo lasciato al centro dello studio Federica, che non ha fermato il corteggiatore Gabriele: lui ha preferito alzarsi e andare a casa. La bella napoletana è uscita con Federico? Ci sarà stato un confronto dopo il litigio in studio? E Lavinia, che già si è lasciata andare, riuscirà a trovare la persona adatta a lei? Quella che sia in grado di amarla, proteggerla, farla sentire giusta?

Oggi cosa vedremo a Uomini e Donne

Cosa vedremo effettivamente nel dating show di Maria De Filippi resta un’incognita. Le puntate sono state registrate, le anticipazioni per la settimana ci sono, ma bisogna capire cosa verrà realmente mandato in onda oggi. Quello che è certo è che, quasi sicuramente, verrà lasciato spazio sì ai tronisti, ma anche alle avventure di dame e cavalieri. Che appassionano i telespettatori. L’appuntamento, quindi, è per oggi alle 14.45 su Canale 5!