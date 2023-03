Uomini e Donne, anticipazioni 8 marzo 2023: le esterne di Lavinia e Luca, la sfilata del trono Over oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Gemma e Silvio, tra non poche polemiche con Paola, dama del parterre femminile del trono Over, Maria De Filippi è pronta a ritornare in studio. E anche oggi a Uomini e Donne, in questa puntata registrata prima della morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, non mancheranno emozioni e colpi di scena. Si tornerà a parlare di dame e cavalieri? O la padrona di casa lascerà spazio ai giovani tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì alla ricerca dell’amore!

La tronista Nicole contro Roberta a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni di Uominiedonneclassicoeover oggi andrà in onda, ancora una volta, la puntata registrata il 20 febbraio scorso. E si inizierà proprio da Nicole, la nuova tronista che sta conoscendo meglio Andrea. E proprio lui sarà al centro di una discussione con Roberta: la dama del parterre femminile aveva palesato il suo interesse nei confronti del ragazzo. Che però l’ha rifiutata e ha occhi solo per la tronista. Che tra le due non ci sia una simpatia è chiaro a tutti. Nicole, però, ha portato in esterna anche un altro giovane: come sarà andata?

Lavinia tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, le esterne di Luca

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni oggi si tornerà a parlare di Lavinia Mauro, la tronista che ha deciso di portare in esterna Alessio Corvino. Lei lo ha provocato, lui non l’ha baciata. E alla vista di tutto questo il rivale, Alessio Campoli, si arrabbierà e lascerà lo studio. Come andrà a finire? Nella puntata di oggi, poi, vedremo anche le prime esterne di Luca Daffrè, tronista e volto noto della trasmissione: riuscirà, questa volta, a trovare l’amore?

La sfilata degli uomini del trono Over

Non è ancora detto, quindi bisogna vedere se con i tempi ci si rientra, ma oggi forse andrà in onda anche la sfilata dei cavalieri del trono Over. E si parlerà molto di Riccardo e Armando. Chi vincerà? E come saranno i voti delle dame? Non ci resta che seguire la puntata a partire dalle 14.45!